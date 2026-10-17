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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍賽第四戰以4：6不敵密爾瓦基釀酒人隊，苦吞4連敗遭到橫掃淘汰。隨著球季落幕，道奇在季中重磅引進的史庫柏（Tarik Skubal）即將成為自由球員，同為兩屆賽揚獎得主的球星史內爾（Blake Snell）坦言，自己已經向這位「親友」溫情喊話，懇求他留在道奇。道奇隊在今年8月的交易截止日前，透過震撼交易網羅了連兩季奪下賽揚獎的史庫柏，被外界視為爭冠的最大利器。然而在國聯冠軍賽對上釀酒人時，道奇投打發揮失常，最終遭到對手直落四淘汰。大谷翔平在系列賽第4戰雖在第2局敲出個人今年季後賽首轟、一發振奮士氣的3分砲，但終究是「空包彈」，終場就宣告道奇挑戰世界大賽三連霸夢碎。隨著球季結束，將在世界大賽結束後成為自由球員的史庫柏，動向成為美國職棒大聯盟休賽季的最大焦點。由於身手頂級且經紀人是知名操盤手波拉斯（Scott Boras），外界預估他的新合約上看5億美元（約新台幣162.26億元）天價，將引發全聯盟的瘋狂搶奪戰。同為兩屆賽揚獎得主、且與史庫柏同屬波拉斯旗下客戶的道奇左投史內爾，兩人自史庫柏加盟後迅速成為無話不談的摯友。面對球隊意外出局與好友面臨合約抉擇，史內爾在賽後受訪時坦言，自己已經向史庫柏展開了「留人攻勢」：「我剛才對他說了：『你絕對不能拋下我一個人，尤其是以這種方式結束球季之後……』」史內爾向美媒《紐約郵報》透露：「我們的目標是贏得世界大賽冠軍，但我們沒有做到。所以當球季結束時，我只有一種『拜託別走』的心情。」史內爾盛讚史庫柏不僅是一位頂尖的投手，更是個很有人格魅力的優秀夥伴：「跟他一起聊棒球、從他身上學習是非常享受的事。雖然球季中我們從沒談論過他成為 FA 後的事，但如果他能留在這裡，絕對是讓我最開心不過的事了。」面對外界排山倒海的去留問題，史庫柏在球隊遭淘汰的賽後顯得情緒低落，僅簡短回應：「對於我的未來，我現在沒有任何評論的打算。今天的心情糟透了，我滿腦子都只有這件事。」隨著大聯盟勞資協議預計將於12月面臨潛在的封館危機，這位身價上看5億美元的史庫柏動向也充滿變數，而道奇隊能否在史內爾的溫情助攻下留住王牌，也將牽動未來幾年大聯盟的列強格局。