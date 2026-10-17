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保費全球已屬低廉 石崇良憂健保未來「失眠」

立法院16日三讀通過《老人福利法》第22條修正條文，65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費，也引起各界反彈，醫界更齊聲砲轟。衛福部長石崇良今（17）日再強調，若經修法後以「齊頭式」進行補助估算，各縣市以台北市而言，將再多獲得56.6億中央挹注、雲林則僅拿到13.6億「這樣到底是朝健康平權拉近還是拉遠？」。他也憂心忡忡提到「昨天又失眠」。對於藍白硬闖《老人福利法》第22條修正條文通過，以65歲以上長者有條件可免繳健保費。石崇良今日出席活動前，接受媒體聯訪時提到，此次老人福利法的修法涉及健保量能付費、永續發展及世代正義的基本精神。目前有不少縣市端出65歲以上長者的健保費補助，石崇良認為，這是現況，也是事實，當各地方政府使用各自的統籌分配款，所設定的權利，這部分予以尊重；但也因為各縣市有財務不均的狀況，導致有些縣市補助較多、有些縣市較少。石崇良估算，若以修法後，採取「齊頭式」的補助，初估台北市65歲以上長者自付保費補助約56.6億元的中央挹注；雲林僅拿到13.6億。「這樣到底是朝健康平權在拉近，還是在拉遠？」他強調，不能只見樹而未見林，不能只是用「鋸箭法」就認為可解決，因為衍生的是更後端的問題。石崇良坦言，自己昨天又失眠，相當憂心健保的未來。他說，健保的永續和世代正義的角度來看，0到6歲的兒童每人每年的自付保費約8500元，平均一人醫療支出一年約2萬7千元；另外65歲以上長者每年自付保費約9900元，一年支出卻達到約9萬；也就是說，台灣的健保費在全球已屬相對低廉，這樣看來到底「有沒有必要再做這樣的調整？」石崇良指出，以前述數據來看，無論是小、老所用的醫療支出都超出所支付的保費，且都是由中間族群，也就是15至64歲的受薪階層所繳出保費支應，因為他們的生病利用率較低，在支撐長者或孩子時，更應考慮公平性。石崇良說，安全準備金有公務預算的挹注，明年也編列600億安全準備金，但若這項65歲以上有條件免健保費的立法通過、實施，將會限縮中央所能支配的資源，而且還有許多福利措施要進行，這項法案通過對健保挹注並未增加。「制度需要能被永續發展」石崇良強調，這是台灣人被世界看到最了不起的其中一項公共衛生政策，而社會保險需要大家一起來守護。