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龍迷早就購票 午後排隊人潮不多

味全龍商品店最熱賣商品 是抒壓按鍵吊飾

鴻海集團家庭日包票排隊 B2排五圈

▲味全龍台灣大賽商品店最熱賣商品，是抒壓按鍵吊飾。（圖／記者林子翔攝）

▲味全龍台灣大賽首戰，龍迷午後陸續聚集到大巨蛋各進出場口。（圖／記者林子翔攝）

▲鴻海集團家庭日包票的區域，有不少員工攜帶家屬一起來現場看球，由於位置屬於先到先搶，所以自午間就有球迷到場排隊。（圖／記者林子翔攝）

2026年中職台灣大賽今（17）日開打，味全龍擔任主場球隊迎戰中信兄弟，根據現場觀察，約莫中午後人潮開始聚集，B2特設商品店有不少人潮，但暫時無排隊狀況，最熱賣商品則是抒壓按鍵吊飾，據了解，郭天信款開賣30分鐘內就被搶光，就連不少象迷也買來收藏。台灣大賽由味全龍擔任前2場主場球隊，3、4戰輪到兄弟，最後3場如有需要進行，則都在味全龍主場打。由於大多數球迷都早就購票，午後排隊人潮並不多，龍迷除聚集在各進場口、反而是B2人潮較多，先買食物填飽肚子。商品店方面，本次特別設立在B2 G5出入口附近空地，並無排隊人潮，但陸續有球迷在逛店，不少人都聚集在吊飾區，根據《NOWNEWS》詢問現場工作人員了解，抒壓按鍵吊飾是最熱賣商品，尤其人氣球星郭天信款，開賣30分鐘內就被搶光，甚至有看到象迷也購入收藏。另外B2外主要排隊人潮，是鴻海集團家庭日包票的區域，有不少員工攜帶家屬一起來現場看球，由於位置屬於先到先搶，所以自午間就有球迷到場排隊，最誇張時排隊繞了五圈之多，味全龍球團也特別安排工作人員整理動線。