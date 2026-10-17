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台北市議員徐立信日前揭發台北市私立夏莉絲國際幼兒園虐童案，9月初更邀請台北市長蔣萬安和民進黨台北市長參選人沈伯洋10月17日上凱道反虐童，沒想到沈伯洋和黨籍議員候選人將共同出席，台北市長蔣萬安卻「已讀不回」，讓他痛訴，「孩子安全不分藍綠」。蔣萬安下午回應，將安排市府代表出席，傾聽大家心聲。徐立信7月份揭發私立夏莉絲國際幼兒園虐童案，陪同家長召開記者會公布，孩在學校遭呼巴掌、拉扯推打、強迫學狗爬、不給飯吃或強迫灌食，隨後台北市長蔣萬安被起底，該幼兒園招生時拿台北市長蔣萬安的感謝卡和合照出來宣傳，蔣萬安則解釋沒有也不同意這樣做招生廣告，教育局也火速廢止該園設立許可，連同其連鎖機構、分校及補習班等違法情事，教育局累計重罰高達235萬2千元。徐立信9月11日在議會公開邀請蔣萬安和沈伯洋一起上凱道，詢問蔣萬安能否承諾參加，但蔣僅表示「時間上會再研究」，徐立信追問那能否簽署「拒絕虐童、守護孩子」的簽名，蔣萬安也拒絕，稱「議場上本來就不會這樣簽名」。徐立信昨發出聲明表示，今天下午3時30分在凱達格蘭大道舉辦「反虐童！護孩子！」集會，邀請關心兒少安全的各界人士共同參與，並向中央及地方政府提出完善幼兒園監視錄影法制的訴求。本次集會特別邀請臺北市長蔣萬安及沈伯洋同台表態，共同關注兒虐防治議題。徐立信說，沈伯洋已確定出席，並將與民進黨多位市議員暨候選人一同到場；台北市議會議長戴錫欽暨國民黨臺北市議員陳炳甫亦已表達參與意願，蔣萬安市長是否出席仍待確認。不過蔣萬安今天下午3時20分將出席南港區後援會成立，稍早他也證實不會出席，稱「特別請市府安排代表，能夠出席來傾聽大家的心聲」，同時他也說，他對兒少保護非常重視。