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中華職棒味全龍21歲左投黃侰程昨（16）日向聯盟申請「任意引退」，結束短短3年的職棒生涯，黃侰程在個人社群上吐露心聲，坦言家中發生突如其來的變故，讓他對未來的人生規劃及職棒生涯有了不同的思考。龍隊總教練葉君璋今（17）日表示，黃侰程在父親過世後，可能少了打球的動力，確實有一些改變，「好像瘦了快10公斤，就知道這影響多大，需要給他一些時間去思考。」龍隊昨日在大巨蛋進行台灣大賽前的最後備戰，在團隊練習結束後，聯盟發出公告，龍隊21歲左投黃侰程申請「任意引退」。後續黃侰程也在個人社群上吐露心聲，他表示，「今年開季前，家中發生突如其來的變故，讓我對未來的人生規劃及職棒生涯有了不同的思考。經過這段時間的考慮，我主動向球團提出任意引退，並獲得球團理解與同意。」黃侰程坦言，現階段希望先離開職棒高強度的競爭環境，留一些時間沉澱，思考未來的生涯與人生規劃，「感謝球團、教練與隊友的照顧，尤其今年獲得上一軍的機會，我很珍惜。」黃侰程說，因個人因素無法繼續為球隊貢獻，確實感到遺憾，「各位球迷及所有關心我的人給予的支持，我都放在心裡，也希望大家能理解我的決定。」談到黃侰程突然宣布任意引退，龍隊總教練葉君璋今日表示，黃侰程的父親是黃侰程當初打棒球的動力，「（至親離世）可能覺得少了什麼東西，需要給他一些時間思考。」葉總坦言，有看出黃侰程在父親過世後的一些改變，「好像瘦了快10公斤，就知道這影響多大，需要給他一些時間去思考。」葉總指出，過去有些選手也是任意引退後又回歸，還繳出不錯的表現，「有些選手引退後，後來想一想還是喜歡棒球，回來後表現很好。我覺得這都是過程，或許選手明年也會想繼續打，這都很難講，就給他一些時間。」葉總說，黃侰程的態度沒有不佳，但有明顯感受到人有些不同，「人在這個時候難免有些改變。以前比較積極，可能後來有些心事，他不是不努力，是需要鞭策。」現年21歲的黃侰程，高中畢業於壽山高中，2023年選秀第4輪加入龍隊，是龍隊備受期待的新秀左投。黃侰程今年首度升上一軍，於7月4日完成生涯初登板，面對富邦悍將中繼1局無失分，飆出2次三振。黃侰程今年在一軍出賽6場，共投6局失2分，防禦率3.00，送出5次三振、5次四死球保送。