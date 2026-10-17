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AI供應鏈與雲端業者面臨考驗

近期全球晶片股與人工智慧（AI）概念股歷經動盪，跌跌不休。費城半導體指數連續8個交易日下跌，創下2008年全球金融危機以來最長連跌紀錄。市場對AI熱潮鉅額資本支出的可持續性疑慮不斷加劇，對此，輝達執行長黃仁勳淡定面對，樂觀強調AI技術帶來的長遠效益終將撫平投資人的短期疑慮。根據《彭博》報導，黃仁勳在柏林接受專訪時表示，「這一切（股市震盪）都會過去，原因非常簡單，人工智慧具有顛覆性的變革力量，將對每一個行業、每一個國家產生極其正面的影響。毫無疑問，這股趨勢將會持續，而我們才剛處於這場革命的開端」。面對市場對鉅額AI基礎設施投資回報率的疑慮，黃仁勳始終堅持對AI市場及整體經濟前景的看好。他指出，硬體設施的大規模投資終將帶來顯著回報，從而緩解市場焦慮。黃仁勳強調，「關於最近的一些新聞，不過是市場運行中的短期波折，正如大家所知，新聞每天都會出現，但這不會改變市場與技術的基本面」。黃仁勳如今堪稱是AI教父，輝達近年業務已全面延伸至相關硬體、軟體及雲端服務，成為全球AI基礎建設的骨幹。然而，市場對高借貸成本下AI支出龐大需求的疑慮，已波及產業鏈上的其他廠商。雲端運算服務商CoreWeave，在本輪拋售潮中首當其衝，股價單週暴跌約25％，債券價格更跌至通常被視為公司處於「財務困境」的水準。黃仁勳向全球投資人喊話，呼籲擺脫短期財報或消息面的干擾，將焦點放在技術的長遠價值，「保持專注於第一原理，專注於基本面」。