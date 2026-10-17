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性感女神始祖郭靜純今（17）日發文透露，與製作人王信貴已經結束20年夫妻關係，回顧她的情史，最轟動的一段莫過於與富商高青山的感情風波，當年兩人交往3個月，郭靜純才發現對方早有家室，自己無端成了小三，便火速斬斷戀情，後來外界傳她被高青山包養，郭靜純為此開記者會發毒誓，「如果有拿錢，我就不得好死」。郭靜純早年透過友人牽線認識富商高青山，雙方交往約3個月後，她才驚覺高青山早就有老婆，為了不成為破壞他人家庭的第三者，郭靜純毅然決然選擇結束這段感情並和男方分手，沒想到，兩人分開後，高青山在板橋捲入一起建商槍擊案，由於高男和郭靜純過去的交往關係，當時輿論一度捕風捉影，盛傳該起槍擊案可能與兩方的感情或利益糾紛有關。所幸，後來經過檢警調查，證明郭靜純和高青山遇上的槍擊案並沒有任何關係，才還女方清白，怎料，郭靜純蒙受的不白之冤還沒完，當年有媒體爆料她每個月收取高青山8萬元的包養費，甚至還有為男方墮胎的謠言，面對接踵而來的流言，郭靜純感到氣憤又委屈，大動作召開記者會，澄清自己絕無被包養，更當眾發下毒誓「如果有拿錢，我就不得好死」，以強硬態度捍衛自己的名譽。除了富商高青山，郭靜純早期曾經和香港導演麥當傑交往，當時兩人談跨國戀愛，郭靜純不惜花費每個月上萬元的電話費來維繫感情，但最終仍不敵遠距離以分手收場；2004年，股市名嘴「古董張」張世傑爆料，郭靜純拿了他180萬元卻未履行交往承諾，郭靜純當時反駁，指出是對方找她談戲劇女主角的合作，兩人僅止於在公開場合吃飯、喝咖啡，之後就沒有聯絡，堅決否認交往與拿錢。經歷幾次轟轟烈烈的感情重創後，郭靜純在2006年迎來真愛，與電視製作人王信貴結婚，婚後兩人感情穩定，育有一子一女，2019年，為了孩子的教育，郭靜純夫妻決定移民至加拿大溫哥華，雖然期間曾經因為放棄台灣的演藝工作而與老公產生摩擦，但兩人還是攜手走過低潮，不過論誰也沒想到，如今郭靜純還是宣告這段婚姻已經走向盡頭，令人感到不勝唏噓。