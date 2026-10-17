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高雄市長參選人柯志恩今（17）晚將在對手賴瑞隆的本命區、高雄市小港區舉行廟口開講，立法院長韓國瑜將現身站台，他更錄製影片稱，「我將再次回到高雄」，邀請所有民眾到場為柯志恩加油，有志一同、翻轉高雄，「我們高雄見」。韓國瑜說，今天晚上7時30分，他將再次回到高雄小港鳳儀宮代天府，參加小港廟口開講，柯志恩有專業有能力，更能夠為高雄打拚，邀請所有的好朋友到場為柯志恩加油，有志一同翻轉高雄，「我們高雄見」。柯志恩昨在岡山河堤公園舉行第二場大型造勢，喊出3萬人到場，並邀請競總主委、前立法院長王金平，以及新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕親自到場站台，現場也展開一幅寬10公尺、長100公尺的超巨幅布條，上頭寫著「有一種喜歡，叫光榮高雄」，現場支持者接力將布條傳遞，從人群中一路延展。柯志恩昨說，4年前的9月30日是她首場萬人造勢，當時她才剛投入選戰不久，內心既緊張又沒有信心，幸好有王金平、侯友宜、盧秀燕等人一路相挺，成為她人生中的貴人。「別人給我情，我就要以義回報」；因此自己4年來始終留在高雄，買房落腳、持續服務地方。柯志恩的女兒昨天也上台獻花，讓她一度激動哽咽，說身為一名母親，她希望高雄能成為年輕人願意留下、安居樂業的地方，也希望女兒記得，自己的母親非常勇敢，持續為這座城市努力。也拜託鄉親給認真做事的人一個機會，讓她能為高雄服務。