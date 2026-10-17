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iPhone Duo原廠殼破2千元！僅用背膠固定

▲蘋果首款摺疊機iPhone Duo官方保護殼在轉軸及部分內側螢幕也缺乏保護，直呼：「根本沒保護力」。（圖／X@WorkaholicDavid）

果粉評價是

「災難設計」！憂反覆拆裝後黏性下降

更高級磁吸雙面夾4290元！多支架功能、轉軸仍無防護

▲蘋果也推出另一款「帶支架的iPhone Duo雙面夾」，台灣定價4290元，比前者貴了1700元，多了支架功能。（圖／蘋果官網）

蘋果首款摺疊機iPhone Duo昨（16）日晚間在官網開放預訂，引發果粉搶購，台灣出貨日期更已排至2027年農曆年前。不少消費者也同步選購原廠保護殼，而在國外已有果粉搶先拿到實體產品，發現其中一款原廠殼竟是透過背膠黏貼固定，不僅讓人擔心日後拆裝不便，展開手機時，轉軸及部分內側螢幕也缺乏保護，直呼：「根本沒保護力」，引發討論。iPhone Duo售價高昂，原廠配件價格也不便宜。近期有國外網友分享，蘋果推出的「iPhone Duo保護殼」（iPhone Duo Case）採用兩件式設計，售價79美元，台灣定價為2590元。這款保護殼內側邊緣設有膠條，安裝時必須先撕下保護膜，再將兩件分別套在手機兩側，沿著邊緣按壓，使保護殼透過背膠固定在機身上。雖然保護殼能遮護部分相機模組及外側螢幕周圍，但黏貼式設計也引發疑慮。部分網友擔心，若經常更換手機殼，反覆拆裝可能影響背膠黏性，甚至出現殘膠或難以重新固定等問題。如果將保護殼裝上並將手機展開，更會發現內側螢幕與轉軸處仍缺乏保護，也讓部分消費者質疑實際防護效果。原廠殼的固定方式曝光後，也引起國外果粉討論，不少人對設計感到不解，並質疑產品的實用性。一票人直言：「我的老天，這真是一場徹底的工程災難。也有人以反諷語氣表示，這樣的設計確實符合高價旗艦機的「尊爵不凡」。另有網友擔心，如果經常更換保護殼，背膠最後失去黏性，屆時該如何處理。除了黏貼式保護殼，蘋果也推出另一款「帶支架的iPhone Duo雙面夾」（Folio with Kickstand），台灣定價4290元，比前者貴了1700元。這款雙面夾採磁吸方式固定，不必依靠背膠黏貼，拆裝相對方便；背面還配有支架，可將手機立起，前蓋也能向後翻摺，方便使用外側螢幕。不過，這款保護殼同樣沒有完整包覆手機側邊，轉軸處也缺乏保護。對於想替高價摺疊機加強防護的消費者而言，兩款原廠殼各有優缺點，購買前仍應衡量使用習慣、拆裝需求及實際防護範圍。