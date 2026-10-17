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味全龍台灣大賽5主場優勢 票房成績再度豐收

「龍象大戰」未演先轟動 首戰重要程度極高

中職台灣大賽今（17）日開打，味全龍作為主場球隊先練球，大董、精神領袖魏應充約2點初來到現場，還直接走到練打區，與總教練葉君璋談話，期間講到激動處，還脫掉口罩、搭配手勢當面叮囑葉君璋，交談過程中露出不少笑容，對隊史相隔3年的台灣大賽展現重視度。味全龍今年拿到上半季冠軍、全年勝率第一，不必打季後挑戰賽，台灣大賽還坐擁5場主場優勢，票房再度豐收。首戰賽前，促成味全龍回歸中職的大董魏應充也來到現場，在隨扈、下屬陪同下來到練打區，總教練葉君璋立刻上前，雙方進行僅幾分鐘談話中，魏應充一度講到激動處，還把口罩拿下，搭配手勢提點球隊。味全龍與中信兄弟，是中職過去34次舉辦的台灣大賽中，首次「龍象大戰」。賽前未演先轟動，門票也持續熱銷中，加上7場都在大巨蛋進行，有望打破中職台灣大賽歷屆進場人數紀錄。味全龍本場推出王牌洋投蔣銲先發，中信兄弟則是勝騎士，根據歷史數據顯示，過去33次台灣大賽，拿下首戰勝利的球隊，最終有29次最終都奪冠，等於首戰勝出領先後，封王機率高達87.87%，首戰重要程度不言而喻。