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▲記者在下午3點左右實地觀測，台北捷運板南線迎來龐大觀賽人潮，列車車廂幾乎班班客滿。（圖／記者黃建霖攝）

▲龍隊在日前開放售票後買氣超乎預期，外野更緊急加開L2上層看台，4萬張內外野門票全數完售。（圖／記者葉政勳攝）

▲作為主場球隊，味全龍隊將大巨蛋主場氛圍營造得相當到位。大批龍迷身穿主場戰袍進場應援，看台放眼望去一片鮮豔紅海。（圖／記者葉政勳攝）

2026年中職中華電信台灣大賽於今（17）日在台北大巨蛋正式點燃戰火，由上半季冠軍兼全年度第一的味全龍隊迎戰中信兄弟隊，展開中職史上首度「龍象大戰」總冠軍賽對決。首戰（G1）吸引滿場4萬名球迷湧入，現場一片壯觀紅海，鄰近捷運站更被擠得水洩不通。記者在下午3點左右實地觀測，台北捷運板南線迎來龐大觀賽人潮，列車車廂幾乎班班客滿，多數乘客皆在國父紀念館站下車。往國父紀念館站一側的出入口擠滿身穿球衣的球迷，捷運公司與主辦單位特別派出工作人員在關鍵動線進行疏導，現場雖顯壅擠，但整體動線順暢，球迷出站後步行約3至5分鐘便能抵達球場，通過安全檢查依序進場。為鼓勵搭乘大眾運輸，主辦單位也提供每人20元的捷運票價補貼，球迷出站後可於球場內設置的驗票機靠卡感應折抵。本次台灣大賽7場賽事全數於台北大巨蛋舉行。手握5場主場優勢的味全龍隊，首戰派出洋投蔣銲（John Gant）掛帥先發。龍隊在日前開放售票後買氣超乎預期，外野更緊急加開L2上層看台，4萬張內外野門票全數完售。作為主場球隊，味全龍隊將大巨蛋主場氛圍營造得相當到位。大批龍迷身穿主場戰袍進場應援，看台放眼望去一片鮮豔紅海，許多家庭也帶著孩童進場同樂，為這場歷史性的龍象爭霸揭開熱血序幕。味全龍球團特別呼籲，官方網路售票開放至比賽當天開賽後1小時。為加快進場查驗速度，建議持電子票券的球迷提前使用「票券轉贈」功能分送給同行親友。球團強調，電子票券的QR Code採用動態防偽機制，嚴禁使用截圖進場；同時呼籲球迷切勿購買來路不明的黃牛票券，以免權益受損。