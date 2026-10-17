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▲卓榮泰與沈伯洋鄉親致敬。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.17）

▲卓榮泰出席後援會力挺沈伯洋、劉建國。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.17）

行政院長卓榮泰今（17）日出席台北市長候選人沈伯洋雲林鄉親後援會時大讚沈伯洋非常正面、不會貼人標籤，「以後洋流不只在台北，也會護台灣」；他也諷刺，沈伯洋看長期規劃，市長蔣萬安卻在看沈伯洋14歲時講的事，且蔣萬安談市政只有輝達、巨蛋、牛奶，在選前談松機遷建，這是「投機」。沈伯洋雲林鄉親後援會下午成立，包含卓榮泰、沈伯洋、雲林縣長候選人劉建國等人均到場，吸引大批支持者到場支持。卓榮泰致詞時跟沈伯洋、劉建國手拉著手，高喊「凍蒜」，呼籲支持者支持候選人。卓榮泰大讚說，現在有人說，沈伯洋越來越像市長，也有人說沈就是市長，他也跟總統賴清德說，競逐太空，探索海洋，但後面40幾天，要探索伯洋比較實在。卓榮泰提到，這次選舉不同，非常正面，沈沒去貼標籤，是人家一直給沈貼標籤，非常有EQ，回答很多問題，「有問有答、針對問題答」；他說，沈伯洋的APP做得非常好，能做到應用程式知道其行蹤，也能知道沈要做什麼，現在各地都要沈的飄帶、宣傳小物，以後洋流不只在台北，也會護台灣。卓榮泰提到蔣萬安，在與沈伯洋對比之下，「沒有比較沒有傷害，一比較，傷害就大了」。他諷刺，1989年他當北市議員時，市府預算一年預算不到1000億，現在是2500多億，大家討論台北市過去四年有什麼政見，「只有輝達、巨蛋、牛奶，問第二次，變牛奶、巨蛋、輝達，第三次就是巨蛋、牛奶、輝達，這是循環經濟」。卓榮泰說，光是在中山大同區，沈伯洋就講了五個政策，包含圓山超級運動中心、夜市長、女性安全審計等，「每個地方都有不同願景，我們不需要一直重複的機器人，而是對台北有願景的人當市長」，沈伯洋看長期規劃，蔣萬安卻在看沈伯洋14歲時講的事。話鋒一轉，卓榮泰笑稱，「這樣講對蔣萬安也不太公平」，蔣最近講了新東西叫「松機遷建」，蔣上次來行政院，他問對方這四年有無開過會、做什麼決議，都沒有！蔣萬安說他2023年就開始講，但蠻奇怪，2022年選舉時，蔣萬安反對，一年就贊成，中間一定有重大轉折，蔣萬安說是因為黃仁勳、輝達要來，但黃仁勳去年才來，絕對不是因為黃仁勳，一定有其他原因，究竟是因為誰，他很有興趣，請蔣萬安把資料送來行政院，只要送來就好好討論怎麼做，但現在松山機場有國際航線、國內航線、救災、醫療，目前還沒想到怎麼討論。卓榮泰諷刺，蔣萬安過去四年毫無作為，選前50天才講松機，這是「投機」，最近也聽到國民黨主席鄭麗文要大家回台北救萬安，市民為什麼要救市長？市長不是服務市民的嗎？而沈伯洋只是艦長而已，卻已經告訴大家新的方向、新的未來、新的希望，「這就是沈伯洋，我的市長」。