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▲「翰你搶先呷尾牙」將於10月31日中午12時在高雄翰品酒店3樓雲廳登場，每人1,380元，採預約報名、名額有限。（圖／高雄翰品酒店提供）

辛苦工作了一整年，不必等公司安排聚餐，也能搶先為自己與夥伴安排一場熱鬧的年終犒賞。高雄翰品酒店將於10月31日中午推出限定一場「翰你搶先呷尾牙」，以十道澎湃台式桌菜、住宿券好禮抽獎，提前炒熱年終歡聚氣氛。延續今年8月「翰你一起呷辦桌」的台式宴席概念，高雄翰品酒店此次將熱鬧開桌的氛圍帶入年終聚餐，推出「翰你搶先呷尾牙」限定活動。不同於一般企業尾牙需自行包桌，此次採個人報名、飯店統一安排席次的方式，讓小型團隊、同事好友也能輕鬆共享澎湃桌菜。現場更準備高雄翰品酒店住宿券、XO醬禮盒等抽獎好禮，讓賓客在品嘗經典手路菜之餘，也能提前感受尾牙開桌、好運開抽的熱鬧氣氛。為了讓賓客搶先感受尾牙的澎湃氣勢，飯店規劃十道宴席料理，集結鮮美海味與經典台式大菜。包含「龍蝦烏魚子・金烏映紅霞」、「蚵仔寮金鰻・五味酥香」、「龍虎石斑・蒜甫古法蒸」。除了海鮮料理，餐桌上也少不了台式宴席的經典滋味，包括香氣濃郁的主廚手路二路羹、古早虎皮滷蹄膀、金酥雞翅八寶丸與八寶糯米糕等。最後以懷舊三明治冰淇淋收尾，讓這場提前登場的尾牙宴從開席到甜點都充滿驚喜。高雄翰品酒店表示，希望透過「翰你搶先呷尾牙」，讓大家不必等到年底，也不受參與人數限制，就能提前享受一桌好菜與歡聚的樂趣，為忙碌的一年增添值得期待的美好時光。「翰你搶先呷尾牙」將於10月31日中午12時在高雄翰品酒店3樓雲廳登場，上午11時30分開放迎賓，每人1,380元，採預約報名、名額有限。此外，將自11月1日起推出「豐歲慶團圓·迎春展鴻圖」2026-2027尾牙春酒專案，提供企業不同預算的宴席選擇，相關訂席服務同步開放洽詢。