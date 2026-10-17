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國會兩黨嚴詞譴責

華府與基輔爆發劇烈摩擦

美國總統川普（Donald Trump）美國時間週五晚間簽署行政命令，宣布豁免多項針對俄羅斯的制裁。此舉適逢川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的緊張關係急劇升溫，華府對基輔的抗俄支持出現嚴重裂痕之際。擴大對俄羅斯制裁的豁免，無疑是替俄羅斯經濟增添彈性，為莫斯科戰爭機器的財源注入活水，引發華府國會兩黨的批評。根據《CNN》報導，川普上月才剛簽署、原定於數日後生效的《葛蘭姆法案》（Graham Act），計畫將對全球前五大俄羅斯原油及天然氣進口國輸入美國的商品，課徵高達100％的懲罰性關稅。由於能源銷售是克里姆林宮籌措戰爭資金的核心命脈，該條款被視為截斷俄國財源的重磅武器。然而，就在法案即將上路前，川普卻簽署行政命令豁免了其中的多項核心制裁。川普在白宮發布的行政命令中表示，「我已向國會提交證明，認定此時發布此類豁免符合美國國家利益」。然而，命令中並未說明具體而言此舉如何符合國家利益，且豁免將維持有效，直到川普政府認定「採取進一步行動是適當的」為止。俄羅斯主權財富基金負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）隨即在X發文，盛讚此舉是「重要且具歷史意義的時刻」，並稱「俄美之間的經濟合作符合兩國利益」。美國國會議員對此表達強烈不滿。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）痛批這是「令人可悲且預期中的領導失敗」，並強調國會對烏克蘭擁有強大的跨黨派支持。共和黨眾議員巴肯（Don Bacon）則直言，川普此舉「是在延長戰爭，而非結束戰爭」。起草該法案的參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）表示，「這些豁免與我們的國家安全毫無關係，完全是為了巴結普丁」。眾議員拜爾（Don Beyer）亦抨擊，川普再次背叛烏克蘭夥伴，違背了國會懲罰俄羅斯非法侵略的明確立法意圖。這項外交轉折為本週動盪的美烏關係再添新章。川普上週突簽署協議允許俄羅斯柴油出口，令歐洲領袖措手不及，澤倫斯基坦言感覺「遭到背叛」。外界分析，川普急於將油價上漲歸咎於烏俄戰爭，是為了轉移國內選民對其發動伊朗戰爭的不滿。更令基輔雪上加霜的是，美方似乎正在削減對烏克蘭的情報共享，並限制SpaceX星鏈（Starlink）軍用版衛星網路服務的存取。雖然川普政府予以否認，但澤倫斯基週五表示，烏克蘭所用的星鏈現在雖有所改善，但尚未完全恢復。