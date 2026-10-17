我是廣告 請繼續往下閱讀

台南鐵路地下化粉塵揚起 鐵道局：將利用夜間加強清理作業

台南地下化車站今（17）日正式啟用，也啟動第一階段通車。截至今日中午進出站人次初步統計已超過2萬；不過，社群有網友指出，車站廁所出現溢水情況，鐵道局說明，因為廁所使用頻率較高，處理時發現污水管內有毛巾、大量衛生紙及其他雜物，造成馬桶堵塞並進一步影響污水主幹管，致污水溢流至月台第3、4車位置。台南鐵路地下化第一階段將於今日正式通車，首日除有大量旅客搭乘首班車及各班次列車外，更有不少人排隊購買台鐵首日紀念套票及進站參觀的民眾。根據鐵道局統計，截至中午進出站人次初步統計已超過2萬。有網友指出，營運首日就出現車站廁所溢水情形。鐵道局回應，經處理溢水，於污水管內發現毛巾、大量衛生紙及其他雜物，造成馬桶堵塞並進一步影響污水主幹管，也導致污水溢流至月台第3、4車位置。經派員清理及疏通後，目前廁所及污水管線均已恢復正常。鐵道局呼籲，民眾共同維護車站公共設施，請勿將異物投入馬桶或排水設施，以免造成管線堵塞及污水溢流，影響其他旅客使用。另外，也有人反映地下化路段有粉塵情況。鐵道局說，台南鐵路地下化在有限時間內進行軌道切換施工，南、北切換段道碴粉塵較多，而列車駛入隧道時產生的活塞效應，將切換段粉塵帶入隧道。另外，隧道結構或裝修深層仍可能有殘留粉塵，在列車行駛時揚起；鐵道局提到，除了透過隧道風機加強排除粉塵外，也將利用夜間列車停駛及斷電封鎖時段，加強清理作業，將揚塵情形降至最低。至於電扶梯停用，鐵道局則說，因今日正式啟用，上午旅客人潮集中、電扶梯載運量大幅增加，觸發保護裝置而暫停運轉。鐵道局南部工程分局已要求電梯廠商即時檢修，目前電梯已恢復正常使用，後續將持續掌握設備運轉情形。