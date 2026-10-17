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出口音樂節今晚登場！玖壹壹壓軸演出

▲2026出口音樂節卡司登場時間表。（圖／出口音樂節）

爽領美食抵用券50元！現場加碼抽沖繩郵輪雙人遊

▲2026出口音樂節卡司場域圖。（圖／出口音樂節）

搭捷運到士林市場消費 可領20點捷運點

▲今（17）日民眾於士林市場B1美食街消費，並出示當日捷運搭乘證明，即可至美食街活動服務台領取20點「捷運點」。（圖／台北捷運）

2026 出口音樂節活動資訊

「2026出口音樂節」今（17）日晚間登場，今年首度移師台北表演藝術中心舉辦，邀請玖壹壹、許富凱、Kimberley陳芳語、李炳輝及李愛綺輪番演出，最後由玖壹壹壓軸登台。活動也串聯士林夜市商圈，推出美食抵用券、捷運點回饋及沖繩郵輪雙人遊抽獎，本文整理活動卡司登場順序，活動優惠、入場資訊總整理。本屆「2026出口音樂節」卡司涵蓋台語、流行音樂與街舞等元素，李愛綺將與台北捷運代言人「捷米」合唱〈迺夜市〉，許富凱、李炳輝及陳芳語也將接力登台，最後由玖壹壹帶來壓軸演出。2026出口音樂節活動地點位於台北表演藝術中心戶外南極座廣場，演出時間為晚間6時至8時45分。民眾可搭乘台北捷運淡水信義線至劍潭站，從3號出口出站後即可抵達。現場全區均為站位，搖滾區須憑電子票券入場，並配合工作人員引導及現場管制措施。台北捷運推出多項活動優惠。10月17日當天，「台北捷運Go」App會員可使用50點「捷運點」，兌換50元士林市場B1美食街美食抵用券1張，以及「沖繩郵輪雙人遊」抽獎券1張。活動大獎將於玖壹壹演出前抽出。此外，會員當天也可憑10點「捷運點」，兌換360度環景動態拍攝體驗1次，數量及兌換方式依現場活動規定辦理。今（17）日民眾於士林市場B1美食街消費，並出示當日捷運搭乘證明，即可至美食街活動服務台領取20點「捷運點」，活動期間每位會員每日限領1次。今天前往現場的民眾，也可與長達2公尺的「捷米」氣體玩偶合照，並將照片打卡上傳至台北捷運官方Facebook粉絲專頁，即可參加「捷運點」抽獎，預計抽出100名幸運兒，每人可獲得100點。此外，活動現場購買「捷米」相關商品，並出示捷運搭乘紀錄，也可獲得20點「捷運點」。想參加活動的民眾，建議事先確認App會員資格、點數需求及現場兌換規則，以免錯過優惠。活動日期：10/17（六）18：00～20：45活動地點：台北表演藝術中心戶外南極座廣場交通方式：捷運淡水信義線劍潭站3號出口旁演出卡司：玖壹壹、許富凱、陳芳語、李炳輝、李愛綺、Saturnday、ARKis及2026捷運盃街舞大賽冠軍入場方式：全區站位，搖滾區須憑電子票券入場，並配合現場工作人員引導。