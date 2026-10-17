弟弟張士綸整體表現明顯更嚴肅，賽前受訪時也坦言很緊張，被問到無視哥哥打招呼時，張士綸表示，「一切都等比賽結束再說。」

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張士綸神情嚴肅 親自回應無視哥哥打招呼原因

把他當過客，就是打招呼就走，沒什麼話好說的。

感謝球迷關心兄弟檔 卻對張政禹無話可說

從小就玩什麼遊戲之類，就是一直比較東西，其實都是落後的狀況，我想要在這場大賽做一些回應。

就是，就是等比賽結束吧，對啊，一切都等比賽結束再說。

中信兄弟今（17）日與味全龍大巨蛋迎接台灣大賽首場對決，近期人氣極高的「張家兄弟」張政禹、張士綸首度大賽正面對決，相較哥哥張政禹賽前大談弟弟，還開玩笑爆料打招呼被無視，中信兄弟下半季上演大逆襲，一路闖進台灣大賽，張士綸本場重返開路先鋒，賽前坦言很緊張，被問到無視哥哥打招呼時，他澄清自己有回應，是哥哥誤會了，但兩人確實沒有其他互動，「張士綸從挑戰賽結束後，就未聯繫張政禹，家庭群組也只讀不回，張士綸證實，「我們兩個其實都沒有在上面傳訊息。我們都只有看而已。」生涯首度參與台灣大賽就打開路先鋒，張士綸表示心情很亢奮，但目標就只有贏球，其實想法沒有什麼改變。他也感謝大批球迷關注自己與哥哥，「謝謝他們的支持，也是因為有那麼龐大的球迷，喜歡我和哥哥，所以才有這麼多球迷喜愛，我也很謝謝他們，我們會繼續努力。」是否有要跟哥哥張政禹說什麼，張士綸直言「沒有什麼好說的。」，「有媒體提到，兩人現在都不直接講話，反而是藉由媒體受訪，間接傳話給對方，張士綸聽聞後笑了，「