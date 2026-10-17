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▲7-11即起至10月27日前，指定糖果巧克力任選2件，結帳就能參與抽獎。（圖／7-11提供）

▲指定糖果巧克力任選2件，挑戰抽49折、69折、79折、89折，最大獎0元結帳。（圖／7-11提供）

▲「搗蛋鬼雙饗（草莓可可）」外觀為四種可愛鬼臉造型的巧克力麵包。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲21Plus椒鹽黑皮鹽酥雞，使用特製黑色裹粉，保留顆粒狀咀嚼口感（售價69元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11萬聖節檔期登場，推出全黑的「統一布丁(焦糖爆走丁丁)」。（圖／記者鍾怡婷攝）

14日至10月27日，滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」 系列指定商品任選2件79折。且11月20日前購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件， 即可加59元購得麵包店款積木1個。



滿餡麵包系列也隆重推出兩款「滿滿奶霜」新口味，「滿滿奶霜紅豆麵包」， 以大納言紅豆顆粒餡搭配滑順奶霜，豆香與奶香交織，細嚐還能感受 紅豆顆粒口感；「滿滿奶霜芋頭麵包」 則將綿密芋頭餡與奶霜層層堆疊，入口芋香濃郁、奶香柔和。



▲全家迎接世界麵包日，10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」、10月20日起推出「滿滿奶霜芋頭麵包」。（圖／全家提供）



萬聖節不給糖就搗蛋！7-11推出萬聖節檔期優惠，即起至10月27日前，只要購買任2件「指定糖果、零食」，結帳就能抽獎，獎項有49折、69折、79折、89折，最大獎0元帶走，GODIVA巧克力棒也含在內。全家則是迎世界麵包日，即起指定商品任選2件79折，指定烘焙麵包2件，可加59元購得麵包店款積木1個。7-11即起至10月27日前，指定糖果巧克力任選2件，結帳就能參與抽獎，獎項有49折、69折、79折、89折，最大獎0元結帳。必買清單有健達出奇蛋、GODIVA 頂級巧克力棒售價65元、Mentos 曼陀珠22元、比菲多多口味軟糖（原價28至39 元／件）還有軟糖罐（原價70至80元／件）。7-11萬聖節商品自10月13日開賣，有一系列暗黑美食，把多款商品變成霸氣的黑色造型，像是全黑的「統一布丁(焦糖爆走丁丁)」將經典焦糖化身主角，數量有限售完為止。還有「起司燻腸黑捲餅」、「21Plus椒鹽黑皮鹽酥雞」、「黑金雙醬辣雞刈包」，西式料理品牌Ohlala經典人氣商品「海鮮墨魚風味燉飯」也灑上帕馬森起司，升級濃郁口感回歸上架。端出「這不是芝麻球」新口味，外觀看起來像是經典炸物芝麻球等。全家迎接10月16日世界麵包日，10月