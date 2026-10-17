適逢法國經典作品《小王子 The Little Prince》出版80周年，新北市政府今（17）日於碧潭舉辦「碧潭地景裝置展」開幕活動，碧潭即日起至12月13日將可看到寬19公尺的巨型氣膜「小王子」，乘船遊渡碧潭與新店溪水面上，70部同步發光的水上腳踏車相互輝映，打造碧潭最夢幻的夜間水岸風景。另外，12月13日也將有閉幕煙火，預計施放300秒。
碧潭地景裝置以「遇見小王子 漫遊碧潭間」為主題，將經典IP與碧潭山水景致巧妙融合，透過大型氣膜裝置及主題場景，帶領旅客走進《小王子》的童話世界。展場最吸睛的19公尺寬巨型氣膜「小王子」以乘船遊渡碧潭為主題，彷彿小王子循著星光乘船而來，在碧潭山水之間展開全新的水岸冒險。
不僅小王子 還有小狐狸、玫瑰花裝置
另外一旁還有約3公尺高的小狐狸裝置，呼應作品中關於陪伴與友誼的經典角色，另設置玫瑰花等主題裝置，讓旅客彷彿走進小王子的星球，在湖光山色中感受愛、陪伴與初心。
兩天換免費玫瑰花 App會員完成任務換100元新北幣
新北市市長侯友宜表示，展覽首週10月17日至18日同步推出「小王子同好見面會」，民眾攜帶小王子相關周邊至現場服務台，即可兌換限量玫瑰花，數量有限、送完為止。
今年活動加碼配合使用新北幣，凡具備「我的新北市APP」會員資格，並完成活動指定任務後，即可至現場「新北幣服務台」，透過APP掃碼領取價值100元新北幣合作店家優惠券。新北市府也提醒，為了加速新北幣服務台掃描獎勵QR碼之時間，請務必先下載我的新北市APP，註冊成為會員。
新北市府此次也在活動期間特別開放「水上腳踏車夜航」，來到新店碧潭乘坐水上腳踏車，無論白天還是夜晚，都能從水上觀賞小王子、狐狸及玫瑰地景裝置陪伴，讓旅客不只能在岸上漫遊、拍照，也能從水面欣賞。
🟡「碧潭地景裝置展-遇見小王子 漫遊碧潭間」主要資訊：
活動日期：10月17日(六)-12月13日(日)
活動地點：碧潭風景區
點燈時間：18:00-22:00
📍開幕點燈直播：
時間：10月17日（六）18：30；
直播平台：新北旅客
📍「小王子同好見面會」玫瑰兌換時間：
▪️10月17日 19:30-21:30
▪️10月18日14:00-18:00
🟡「碧潭地景裝置展-遇見小王子 漫遊碧潭間」系列活動
📍小青新咖啡節：
市集日期：10/24(六)-10/25(日) 13:00-21:00
市集地點：碧潭東岸廣場
📍行動書車：
展出時間：11/7(六)10:30-15:30
演出地點：碧潭東岸廣場
📍街頭奇幻特技秀：
活動內容：氣球特技互動秀、晃管特技秀、川劇變臉互動秀
演出日期：10/31(六)、11/21(六)、11/22(六)
演出時間：15:00-18:00(每整點一場，一場約30分鐘)
演出地點：碧潭東岸廣場
📍DJ&JAZZ秀：
演出日期：11/8(日)、12/6(六)
演出時間：15:00-18:00
演出地點：碧潭東岸廣場
📍漫遊碧潭野餐活動：
活動日期：11/7(六)、11/8(日)、12/5(六)、12/6(日)15:30-18:00
活動地點：碧潭東岸廣場草地
📍在地主題導覽：
報名時間：10/17(六)10:00
活動日期：10/24(六)、11/21(六)、12/05(六)
活動時間： 14：30集合、16：30解散
📍閉幕煙火大秀：
施放日期：12/13(日)
施放時間：20:00-20:05
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不僅小王子 還有小狐狸、玫瑰花裝置
另外一旁還有約3公尺高的小狐狸裝置，呼應作品中關於陪伴與友誼的經典角色，另設置玫瑰花等主題裝置，讓旅客彷彿走進小王子的星球，在湖光山色中感受愛、陪伴與初心。
新北市市長侯友宜表示，展覽首週10月17日至18日同步推出「小王子同好見面會」，民眾攜帶小王子相關周邊至現場服務台，即可兌換限量玫瑰花，數量有限、送完為止。
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新北市府此次也在活動期間特別開放「水上腳踏車夜航」，來到新店碧潭乘坐水上腳踏車，無論白天還是夜晚，都能從水上觀賞小王子、狐狸及玫瑰地景裝置陪伴，讓旅客不只能在岸上漫遊、拍照，也能從水面欣賞。
🟡「碧潭地景裝置展-遇見小王子 漫遊碧潭間」主要資訊：
活動日期：10月17日(六)-12月13日(日)
活動地點：碧潭風景區
點燈時間：18:00-22:00
📍開幕點燈直播：
時間：10月17日（六）18：30；
直播平台：新北旅客
▪️10月17日 19:30-21:30
▪️10月18日14:00-18:00
🟡「碧潭地景裝置展-遇見小王子 漫遊碧潭間」系列活動
📍小青新咖啡節：
市集日期：10/24(六)-10/25(日) 13:00-21:00
市集地點：碧潭東岸廣場
📍行動書車：
展出時間：11/7(六)10:30-15:30
演出地點：碧潭東岸廣場
📍街頭奇幻特技秀：
活動內容：氣球特技互動秀、晃管特技秀、川劇變臉互動秀
演出日期：10/31(六)、11/21(六)、11/22(六)
演出時間：15:00-18:00(每整點一場，一場約30分鐘)
演出地點：碧潭東岸廣場
📍DJ&JAZZ秀：
演出日期：11/8(日)、12/6(六)
演出時間：15:00-18:00
演出地點：碧潭東岸廣場
📍漫遊碧潭野餐活動：
活動日期：11/7(六)、11/8(日)、12/5(六)、12/6(日)15:30-18:00
活動地點：碧潭東岸廣場草地
📍在地主題導覽：
報名時間：10/17(六)10:00
活動日期：10/24(六)、11/21(六)、12/05(六)
活動時間： 14：30集合、16：30解散
📍閉幕煙火大秀：
施放日期：12/13(日)
施放時間：20:00-20:05