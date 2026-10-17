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薔琵有通過台灣可能 最快下周三發海警

▲薔琵颱風有機會在台灣東部海面北轉，也有可能通過台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風下周三增強 迎風面雨不停

▲受到颱風外圍環流影響，下周五、下周六東半部、北部雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下周三東北季風增強，北部、東北部高溫有感下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員張承傳表示，中颱薔琵有機會於明（18）日增強為強颱，預估下周四（22日）抵達台灣東部外海，下周五與下周六（23日、24日）最靠近台灣，最快下周三或下周四可能發布海上颱風警報。天氣方面，下周二前各地多雲到晴，高溫可達35度；下周三東北季風增強使北台灣降溫降雨；下周五起受颱風影響，北部與東北部防局部大雨。中央氣象署預報員張承傳表示，颱風薔琵目前還是中度颱風，有機會在明（18）日增強為強烈颱風，未來4到5天內路徑都是穩定往西，再往西北西朝台灣東方海面前進，預估下周四（22日）就會抵達台灣東部外海，之後的路徑要看太平洋高壓的強度，有可能會在台灣東方海面北上，若到下周四（22日）高壓持續偏強，薔琵則有可能在下周五（23日）、下周六（24日）持續偏西通過台灣。不管薔琵走哪一條路徑，下周五、六都是最靠近台灣的時候，張承傳指出，薔琵颱風路徑要等到下周一（19日）、下周二（20日）才會比較明朗，如果要發布海上颱風警報，有機會落在下周三（21日）或下周四（22日）。張承傳表示，下周二（20日）前台灣大部分還是多雲到晴的天氣為主，因為環境吹東風，所以僅迎風面基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島地區會有一些零星降雨，午後南部山區會有零星陣雨。下一波東北季風預計在下周三（21日）、下周四（22日）增強，新竹以北、宜蘭地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，花東、恆春半島零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星陣雨。受到薔琵颱風影響，下周五（23日）、下周六（24日）北部、東北部降雨都會變得更明顯，可能會有局部大雨發生，花東地區、中部地區也會有局部短暫陣雨，南部有機會出現零星降雨。溫度部分，白天氣溫偏高，西半部高溫有機會來到34到35度，其他地方約31到32度，各地低溫約23到25度。下周三（21日）、下周四（22日）東北季風增強，北部、東北部溫度會逐漸往下降，高溫降到約25度左右，低溫約21度，其他地區溫度不受到影響。