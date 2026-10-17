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立法院昨在藍白黨團聯手下，三讀通過《老人福利法》，所得稅率未達20%的65歲以上老人免繳健保費，預計受惠人口約403萬人、花費約400億預算。但遭到醫界反彈、衛福部長石崇良更批恐加重年輕世代負擔。民眾黨創黨主席柯文哲今（17）日批評認知作戰，該預算是要用國家社會福利公務預算支應，不是要把健保費給年輕人繳。柯文哲今替自家板橋議員參選人林子宇站台，針對65歲以上老人免健保引發反彈，他說，當初2024年選總統，就提出65歲以上免繳健保費，但有排富。資本主義社會，有兩個盡量社會主義，一個是醫療、一個是教育，教育是窮人翻身的最後機會，要保留教育社會功能，醫療也是。柯文哲說，健保對台灣社會安定功能很大，人老了退休收入會減少，不要因繳不出健保享受不到好處，所以當初提出健保免繳費但要排富。如果很有錢的人還是要繳，若沒錢繳可以免繳，不要因為這樣失去好處。柯文哲說，當初他當台北市長就這樣做，後來其他縣市也跟進，但有些沒錢的縣市做不到，所以才想說乾脆社會福利要一致性、長期性、制度性，今天醫界的反彈，包括石崇良，他們今天在搞認知作戰，「老人不繳健保費用給年輕人繳」，錯，這筆錢是要用國家社會福利公務預算支應，現在就認知作戰，「健保費給年輕人繳？沒有這樣說。」