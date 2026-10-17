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沙加緬度國王隊在今（17）日迎來季前熱身賽收官戰，客場挑戰聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）。儘管國王最終以97：126落敗，但睽違1年重返NBA賽場的三屆全明星球員西蒙斯（Ben Simmons）卻打出亮眼之作，在有限的上場時間內繳出14分8籃板7助攻、接近大三元的全能成績，在社群網路上引發球迷熱烈討論，甚至有網友盛讚他看起來已經是國王隊中表現最好的球員。本場比賽西蒙斯先發上陣26分鐘，展現出久違的機動性與穿針引線能力。知名體育社群與外媒紛紛聚焦其搶眼數據，指出他繳出14分、8籃板、7助攻與1抄截的全方位成績單，投籃命中率更超過五成。他在比賽中的傳球視野與防守判斷，成為國王在吞敗之餘的最大亮點。身為2016年選秀狀元，西蒙斯生涯曾三度入選全明星賽，並效力過費城76人隊、布魯克林籃網隊與洛杉磯快艇隊。然而近年飽受傷勢困擾的他，在2025-26賽季整年未曾出賽。直到今年9月，國王隊才以1年350萬美元的合約簽下他，讓即將邁入生涯第10個賽季的他獲得重新證明身手的機會。西蒙斯此役的活躍表現立刻在社群平台引發熱議。知名籃球社群帳號Hoop Central發文驚呼：「他回來了！」體育平台《Action Network》也紛紛發文關注他的復甦跡象。大批球迷對他目前的身體狀態感到驚艷，紛紛留言大讚：「西蒙斯休戰了1年，現在看起來卻像是國王最好的球員」、「他現在的跑動與在籃網、快艇時期完全不同，看來休息這1年對他來說非常關鍵」、「健康的西蒙斯就是能幫助球隊贏球的球員」。甚至有當地媒體直言：「我們已經開始習慣西蒙斯與拉文（Zach LaVine）的連線組合了！」這名昔日全能球星在新賽季能否延續火熱狀態，已成為國王球迷最期待的焦點。