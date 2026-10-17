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國立中山大學今（17）日於高雄旗津「技工舍｜旗津社會開創基地」舉辦第七屆「循環綠活節」，活動結合世界地球日強調「行動」的訴求，以及國際維修日（International Repair Day）主題「維修讓我們凝聚在一起」兩大循環理念，以「修復地球總動員」為主軸，透過展覽、手作、維修、市集等寓教於樂的方式，廣邀民眾培養生活中的永續行動力。今年循環綠活節融合知識與行動，從「修復」概念出發以及因應氣候變遷劇烈，特別增設「氣候防災區」，搭配循環社會、永續食農、海洋保育、生物多樣性、親子樂讀及在地傳承等七大主題區域，結合中山大學師生、旗津在地店家、政府環境單位及各大永續NGO組織超過40家永續攤位，讓民眾體驗各種「行動力」如何與生活連結，創造社區韌性。活動發起人、中山大學社會系副教授邱花妹表示，循環綠活節深耕旗津，已成為地方實踐永續生活的重要平台。透過修復行動、文化傳承與傳統技藝，串聯青年與在地居民，展現地方文化融入永續發展的多元可能。教育部大學社會責任推動中心共同主持人楊靜利認為，面對氣候變遷與資源消耗，大學應發揮教育與研究能量，深化與地方的連結，將知識轉化為實際行動，提升社區因應環境變化的能力，促進地方永續與韌性發展。環境部資源循環署副署長劉怡焜指出，資源循環應從綠色設計、維修再利用及源頭減量著手，落實《資源循環推動法》精神。未來將持續推動維修教育、人才培育與校園參與，培養民眾從認識到實踐的循環意識，逐步邁向零廢棄目標。高市府環保局局長張瑞琿表示，循環經濟的推動須落實於市民日常。透過整合政府、民間與社區資源，拓展家具及小家電維修服務，讓「以修代拋」成為生活習慣，持續推進高雄低碳、永續的城市發展。