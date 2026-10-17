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▲公路局高雄市區監理所在高雄市楠梓都會公園擺設攤位，向現場長者傳遞正確的交通安全觀念。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所在高雄市楠梓都會公園擺設攤位，向現場長者傳遞正確的交通安全觀念。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所在高雄市楠梓都會公園擺設攤位，向現場長者傳遞正確的交通安全觀念。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所於今(17)日上午，在高雄市楠梓區高雄都會公園擺設攤位，宣導重點聚焦於70歲高齡換照新制、汽燃費更名養管費及多元支付繳費方式等，並結合今年交通安全月以機車為主題核心，以騎車毋通趕，停讓保平安為口號，向現場長者傳遞正確的交通安全觀念。高雄市區監理所參與高雄市楠梓區公所在高雄都會公園所舉辦的115年重陽敬老活動，由高雄市區監理所駕駛人管理科科長劉坤讓帶隊，在會場擺設攤位，宣導重點聚焦於70歲高齡換照新制、汽燃費更名養管費及多元支付繳費方式等，並結合今年交通安全月以機車為主題核心，以騎車毋通趕，停讓保平安為口號，向現場長者傳遞正確的交通安全觀念。高雄市區監理所所長劉育麟表示，高雄市區監理所為關懷高齡長者用路安全，乃參與高雄市楠梓區公所在高雄都會公園所舉辦的115年重陽敬老活動，高雄市區監理所同仁在現場透過有獎徵答互動方式，針對新上路的屆滿70歲高齡換駕照，提醒現場長輩為保障自身與他人安全，年滿70歲以上的駕駛人如有駕車需求，應依規定辦理換照，換照程序包含體檢合格及通過認知功能測驗，呼籲長者與家屬多加留意。此外，高雄市區監理所也在攤位宣導重要新政，原本的「汽車燃料使用費」已正式更名為「公路養護管理費」，並推廣養管費多元支付繳費方式，指導長輩及陪伴的家人如何運用電子繳款、行動支付等多元管道便捷繳費，免去親自奔波之苦。劉育麟指出，我國已邁入高齡化社會，長輩的安全是監理宣導的核心，高雄市區監理所結合今年交通安全月主題針對高齡者常使用的機車族群，強調騎車毋通趕，停讓保平安，叮嚀長輩騎車出門切勿搶快，行經路口務必減速「停讓」，高雄市區監理所未來將持續深入社區，透過多元的宣導方式，強化高齡者對道路安全的認知，共同打造交安更友善、安全的交通環境。