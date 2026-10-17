前主播、金鐘主持人沈春華和老公胡鎮康結縭34年，育有一雙兒女，她今（17）日發文透露丈夫在半年多前病倒、狀況起伏不定，自己幾乎每天開車往返醫院，身為照顧者，形容有好幾天早上醒來「感覺胸口彷彿被一條繩子緊緊勒住，幾乎喘不過氣」，引發外界關注。
開車來回醫院探望 沈春華：老公病倒半年多
沈春華表示，半年多前，自己的先生突然病倒，原本以為只是一段單純的治療與復原期，沒想到，竟然展開一場遠比想像中漫長、艱難且充滿未知的旅程，透露半年多來，她幾乎每天開著車往返醫院，探望病情起伏不定的老公，從最初的震驚、擔憂，到一次次令人措手不及的變化，她和孩子一天一天地走了過來。
沈春華早上醒來喘不過氣 轉念面對人生無常
回想這半年多以來，沈春華說，有好幾個早晨醒來的那一刻，感覺胸口彷彿被一條繩子緊緊勒住，幾乎喘不過氣，不明白那個原本瀟灑、愛家，總是呵護著她的男人怎麼會突然倒下，沈春華最終選擇面對無常，她開始寫醫療日記、請教專業醫師、了解治療與復健的各種可能，並與孩子們一起討論每一個決定。
沈春華說，老公以前曾經半開玩笑、半認真地跟她說「老了以後，一定是我照顧妳，妳哪有辦法照顧我」，解釋因為對方有醫藥專業背景，對照顧她的能力充滿信心，怎料，人生竟然寫出完全相反的劇本，「但我和孩子們也逐漸有了一個共同的信念，摯愛的家人生病了，但我們依然要有追求幸福的盼望和勇氣」。
沈春華調整照顧者心態 重新安排自己的生活
與孩子身為照顧者，沈春華也調整心態，重新安排自己的生活，工作的時候認真、專注，與孩子們相聚的時候仍然希望做一個快樂、幸福且以他們為榮的母親，「我不再要求自己必須時時刻刻擔憂，才算是一個盡責的妻子」，甚至在中秋節前的一個週末，與小孩開車到外縣市，度過兩天一夜的小旅行。
沈春華表示：「美好時光不必等到所有困難都解決之後，才有資格重新開始。人生不可能永遠風平浪靜。每一個屋簷下，都可能有不為外人所知的難題；每一個看似從容的人，也可能正在經歷一場艱難的考驗。我們無法選擇所有發生在自己身上的事，卻可以慢慢學習，如何回應這些事。」
資料來源：沈春華臉書
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沈春華表示，半年多前，自己的先生突然病倒，原本以為只是一段單純的治療與復原期，沒想到，竟然展開一場遠比想像中漫長、艱難且充滿未知的旅程，透露半年多來，她幾乎每天開著車往返醫院，探望病情起伏不定的老公，從最初的震驚、擔憂，到一次次令人措手不及的變化，她和孩子一天一天地走了過來。
沈春華早上醒來喘不過氣 轉念面對人生無常
回想這半年多以來，沈春華說，有好幾個早晨醒來的那一刻，感覺胸口彷彿被一條繩子緊緊勒住，幾乎喘不過氣，不明白那個原本瀟灑、愛家，總是呵護著她的男人怎麼會突然倒下，沈春華最終選擇面對無常，她開始寫醫療日記、請教專業醫師、了解治療與復健的各種可能，並與孩子們一起討論每一個決定。
沈春華說，老公以前曾經半開玩笑、半認真地跟她說「老了以後，一定是我照顧妳，妳哪有辦法照顧我」，解釋因為對方有醫藥專業背景，對照顧她的能力充滿信心，怎料，人生竟然寫出完全相反的劇本，「但我和孩子們也逐漸有了一個共同的信念，摯愛的家人生病了，但我們依然要有追求幸福的盼望和勇氣」。
沈春華調整照顧者心態 重新安排自己的生活
與孩子身為照顧者，沈春華也調整心態，重新安排自己的生活，工作的時候認真、專注，與孩子們相聚的時候仍然希望做一個快樂、幸福且以他們為榮的母親，「我不再要求自己必須時時刻刻擔憂，才算是一個盡責的妻子」，甚至在中秋節前的一個週末，與小孩開車到外縣市，度過兩天一夜的小旅行。
沈春華表示：「美好時光不必等到所有困難都解決之後，才有資格重新開始。人生不可能永遠風平浪靜。每一個屋簷下，都可能有不為外人所知的難題；每一個看似從容的人，也可能正在經歷一場艱難的考驗。我們無法選擇所有發生在自己身上的事，卻可以慢慢學習，如何回應這些事。」
資料來源：沈春華臉書