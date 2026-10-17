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▲劉建國與沈伯洋。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.17）

由三立電視與TVBS共同舉辦的首場台北市長候選人電視辯論會，確定於10月31日星期六中午12時至下午2時，在TVBS攝影棚內舉行，台北市長、國民黨候選人蔣萬安將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台交鋒。TVBS民調中心今（17）日釋出最新辯論民調，結果顯示41%市民看好沈伯洋表現，30%則預估蔣萬安表現較好，30%無意見。對此，沈伯洋下午受訪時表示，辯論不是辯輸贏，相信大家知道雙方差異後，就知道要支持什麼樣的候選人。沈伯洋雲林鄉親後援會下午成立，包含卓榮泰、沈伯洋、雲林縣長候選人劉建國等人均到場。針對辯論看好度民調，沈伯洋會後受訪時說，辯論不是辯輸贏，在交差詰問過程，會越來越知道兩邊立場差異，想藉由這樣方式，讓大家了解其差異，相信大家對此有期待，既然知道差異，就會知道想要支持什麼樣的候選人。另外，據TVBS民調中心公布「2026台北市長電視辯論民調」，其中針對蔣萬安拋出松山機場遷建議題進行調查，結果顯示，台北市民有41%表示「不支持」遷移松機（19%不太支持，22%非常不支持），高於表示「支持」的31%（13%非常支持，18%還算支持），另有28%沒有意見。沈伯洋說，松機遷建是值得討論的事，但為何會有四成、三成差距？因為大家期待不是是非題，而是申論題，遷與不遷的理由為何？他說，現在很多理由、配套還沒被討論出來，因此人民在討論要、不要的時候，也不知道要怎麼選擇，而這是政治人物責任。