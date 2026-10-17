搭高鐵的人數一年比一年還要多，雖然時間比客運、台鐵更快速，但相對票價也比較貴，不過其實搭高鐵有很多省錢妙招，民眾其實根本不需要購買原價車票，高鐵官方有推出半價優待票、學生專屬折扣、早鳥票、回數票、定期票、APP優惠票、紅眼班次票價等優惠，最低可以買到49折的高鐵票，保底也至少有88折，《NOWNEWS》特別整理高鐵最新七大優惠購票方式，讓乘客一次了解，千萬不要懊悔自己太晚知道，就從現在開始省！
一、高鐵法定優惠5折票
年滿65歲的中華民國國民，可依照規定購買敬老票，票價為5折；未滿12歲的兒童以及符合規定的身障者也可以享有半價的優惠，不過記得身心障礙者是必須持有效身心障礙證明才能辦理購買愛心票的哦！
二、大學生專屬折扣票最低5折起
高鐵不定期都會推出大學生優惠活動，符合資格者可以購買指定日期及車次的優惠車票，最低5折起，常態會有65折、8折的車票，但因為會有指定車次，所以學生想省荷包也要留意搭車的時間，一樣要記得隨身攜帶學校學生證且是含合格註冊章的才可以購買。
三、提早28天訂購早鳥票最低65折
如果你沒有敬老票、學生票可以買也不用怕！對於那種早就預訂好的行程，買票行事曆先記起來，高鐵通常針對指定車次標準車廂對號座全票，提供65折、8折及9折的早鳥優惠，不過這個有限量，民眾記得要第一時間就上官方APP購票。
四、高鐵會員優惠每個月保底88折
然而如果你是那種幾個月才搭一次高鐵的人，這個就很適合你了！只要加入高鐵TGo會員的話，每個月就會獲得「2張指定車次標準車廂對號座88折優惠券」，民眾要打開APP兌換專區去使用優惠，高鐵該優惠已經行之有年，到現在還是很多乘客都不知道。不過要特別注意的是，該車票在尖峰連假疏運期間不能使用，也不能跟其他優惠併用哦！
五、兩個月搭8次以上「回數票」適合你
如果你經常往返同一段路線，但其實不會每天搭，一、兩個月就平均搭個8次、10次的人，那麼你就可以考慮「回數票」，高鐵提供像是30天內搭乘10次可以享有自由座82折、60天內搭乘8次票價92折等方案，讓偶爾出差、返鄉的旅客直接享有票價優惠。
六、狂搭高鐵魔人「定期票」最低49折
如果你每天都有搭高鐵需求，像是跨縣市上班、上課的民眾，「定期票」絕對是你最佳購票方式，高鐵官方推出的定期票採記名制，購買後可在指定區間內，於連續30天期間不限次數搭乘自由座。如果依照每天搭乘2次來計算，平均單趟車資可以降到自由座票價約49折，對長期通勤者而言，累積下來的差額會非常可觀！不過短程的南港至台北、南港至板橋，以及台北至板橋等區間不適用。
七、APP刷紅眼班次也能撿便宜
對高鐵來說紅眼班次就是早上的前幾班車、晚上末班車時間，《NOWNEWS》記者個人推薦如果你都沒有提前購票、且可以很早、很晚才搭車的時間彈性，就可以把APP拿出來刷看看這些車次有沒有優惠，記者曾經買過多次8折的紅眼班次優惠，適合即時性、沒有時間壓力的旅客使用。
總結來說，高鐵票優惠其實非常多，想要省錢又快速，最重要的是買票之前的規劃、知道自己什麼身分可以使用什麼優惠，以上七種高鐵購票優惠大法趕快存起來，一張票就算只差100多元，累積起來也會是非常可觀。
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年滿65歲的中華民國國民，可依照規定購買敬老票，票價為5折；未滿12歲的兒童以及符合規定的身障者也可以享有半價的優惠，不過記得身心障礙者是必須持有效身心障礙證明才能辦理購買愛心票的哦！
二、大學生專屬折扣票最低5折起
高鐵不定期都會推出大學生優惠活動，符合資格者可以購買指定日期及車次的優惠車票，最低5折起，常態會有65折、8折的車票，但因為會有指定車次，所以學生想省荷包也要留意搭車的時間，一樣要記得隨身攜帶學校學生證且是含合格註冊章的才可以購買。
如果你沒有敬老票、學生票可以買也不用怕！對於那種早就預訂好的行程，買票行事曆先記起來，高鐵通常針對指定車次標準車廂對號座全票，提供65折、8折及9折的早鳥優惠，不過這個有限量，民眾記得要第一時間就上官方APP購票。
四、高鐵會員優惠每個月保底88折
然而如果你是那種幾個月才搭一次高鐵的人，這個就很適合你了！只要加入高鐵TGo會員的話，每個月就會獲得「2張指定車次標準車廂對號座88折優惠券」，民眾要打開APP兌換專區去使用優惠，高鐵該優惠已經行之有年，到現在還是很多乘客都不知道。不過要特別注意的是，該車票在尖峰連假疏運期間不能使用，也不能跟其他優惠併用哦！
如果你經常往返同一段路線，但其實不會每天搭，一、兩個月就平均搭個8次、10次的人，那麼你就可以考慮「回數票」，高鐵提供像是30天內搭乘10次可以享有自由座82折、60天內搭乘8次票價92折等方案，讓偶爾出差、返鄉的旅客直接享有票價優惠。
六、狂搭高鐵魔人「定期票」最低49折
如果你每天都有搭高鐵需求，像是跨縣市上班、上課的民眾，「定期票」絕對是你最佳購票方式，高鐵官方推出的定期票採記名制，購買後可在指定區間內，於連續30天期間不限次數搭乘自由座。如果依照每天搭乘2次來計算，平均單趟車資可以降到自由座票價約49折，對長期通勤者而言，累積下來的差額會非常可觀！不過短程的南港至台北、南港至板橋，以及台北至板橋等區間不適用。
對高鐵來說紅眼班次就是早上的前幾班車、晚上末班車時間，《NOWNEWS》記者個人推薦如果你都沒有提前購票、且可以很早、很晚才搭車的時間彈性，就可以把APP拿出來刷看看這些車次有沒有優惠，記者曾經買過多次8折的紅眼班次優惠，適合即時性、沒有時間壓力的旅客使用。
總結來說，高鐵票優惠其實非常多，想要省錢又快速，最重要的是買票之前的規劃、知道自己什麼身分可以使用什麼優惠，以上七種高鐵購票優惠大法趕快存起來，一張票就算只差100多元，累積起來也會是非常可觀。