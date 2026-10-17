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▲直火料理「阿根廷烤肉」充滿戶外野營氛圍感。（圖／高市府觀光局提供）

「2026高雄Wild Wild野生活」將於11月7、8日在衛武營登場。今年活動以「野營、生活、音樂、永續」為主軸，規劃露營教學、戶外料理、草地瑜珈、走繩體驗、親子手作及風格帳篷包廂等內容，匯集近百家美食名店、戶外裝備品牌、露營車、風格野營帳，邀請民眾走進衛武營，在城市綠地享受戶外生活樂趣。高市府觀光局長高閔琳表示，「高雄Wild Wild野生活」今年邁入第四屆，持續透過戶外生活體驗，豐富高雄秋季觀光活動，並串聯鳳山周邊景點、商圈及在地美食，鼓勵民眾從單一活動延伸至周邊旅遊，帶動地方觀光與消費。歡迎民眾攜家帶眷、帶著毛小孩一起參與，在草地上野餐、欣賞DJ演出，享受悠閒的戶外時光。今年活動規劃多項戶外生活體驗，從帳篷挑選、營地規劃、裝備使用到食材保存，帶領新手認識露營實用知識；職人直火料理示範則展現野外炊事技巧與料理特色。現場另安排免費草地瑜珈及走繩體驗，讓民眾依照興趣參與，在活動中感受戶外運動與自然環境的樂趣。親子類的活動則結合創意手作與冒險體驗，規劃木工手作、手作機器人、傘繩野戰教室、彩繪派對及攀岩遙控車等內容，增添親子共同參與的樂趣。此外，現場熱門詢問的「風格帳篷包廂」，結合天幕帳、特色帳篷及精緻餐食，讓民眾無須自行準備露營裝備，也能與親友享受別具風格的戶外聚會。風格帳篷即日起開放線上報名，數量有限、額滿為止。活動現場還將集結特色帳篷、美型露營車、露營裝備及特色美食，搭配音樂演出與多元體驗，打造適合親友相約、親子同遊的城市野營盛會。觀光局邀請全台民眾11月7、8日到衛武營參與「2026高雄Wild Wild野生活」，感受高雄戶外生活的多元魅力。更多活動資訊請至「高雄旅遊網」或「高雄Wild Wild野生活」臉書粉絲專頁查詢。