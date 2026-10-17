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▲導演藤井道人（左起）、橫濱流星、廣瀨鈴來台宣傳電影《宛如星辰的你》。（圖／記者嚴俊強攝）

廣瀨鈴來台對仙草印象深刻 把它當早餐吃

橫濱流星為戲減重 62瘦到48公斤超驚人

《宛如星辰的你》介紹 10/16在台上映

▲▼廣瀨鈴（上下圖右）教橫濱流星比心手勢拍照。（圖／記者嚴俊強攝）

▲橫濱流星（左）看到台灣媒體的麥克風架，感到新奇。（圖／記者嚴俊強攝）

▲橫濱流星透露為了拍攝《宛如星辰的你》努力減重，從68公斤瘦到48公斤。（圖／記者嚴俊強攝）

日本男神橫濱流星、女神廣瀨鈴今（17）日與導演藤井道人一同來台宣傳電影《宛如星辰的你》，3人也接受台灣媒體聯訪，除了分享拍攝幕後故事，也聊起對台灣美食的印象，被封為「零整容美女」的廣瀨鈴，這次來台竟然對台灣傳統甜點仙草念念不忘，不僅自己喜歡，連同行的工作團隊都愛上，甚至直接把仙草當早餐吃；橫濱流星則為了詮釋角色，將體重從62公斤一路減至48公斤，連喝水都得控制，坦言身心都承受極大壓力。廣瀨鈴是日本知名演員，憑藉代表作《海街日記》拿下擁有日本奧斯卡獎項的日本電影學院新人獎， 另一部《第三次殺人》也拿過最佳女配，演技有目共睹之外，顏值也在水準之上，拿過「零整容美女」票選冠軍，獲封「年度最美面孔」稱號。她2022曾來台公演舞台劇《Q：歌舞伎之夜》，這次相隔3年再訪台，被問到最懷念哪一道台灣美食，她先是尷尬笑說：「我忘記了……我都不記得之前吃過什麼！」還透露自己過去曾在這次入住的飯店住了整整2週，是直到走進大廳，才突然想起原來以前住過這裡。不過，廣瀨鈴對一道黑色甜點倒是印象深刻，她形容那是「黑黑的、很像中藥做的果凍」，經現場確認才知道原來是台灣人熟悉的仙草，笑說不只自己愛吃，同行工作人員也很喜歡，聽說仙草對身體很好，所以早餐都吃仙草，意外展現女神接地氣的一面。相較於廣瀨鈴對仙草情有獨鍾，經常來台灣的藤井道人導演則早已吃出台灣通的心得，他笑說自己來台灣的次數，可能比大家想像中還多，因此沒有特別指定非吃不可的美食，但對台灣點心尤其喜愛，當中最愛的就是小籠包，還直呼：「吃多少都可以！」橫濱流星為了拍攝《宛如星辰的你》犧牲最多，拍攝期間幾乎無法享受美食，他透露為了呈現角色不同人生階段的外貌變化，片中的高中時期先增重至62公斤，前往東京後減至58公斤，最後更一路瘦到48公斤，短時間內就得讓觀眾看出角色經歷的轉變。橫濱流星坦言，減重最痛苦的不只是控制飲食，連水分攝取都必須減少，加上角色隨著劇情發展逐漸陷入孤獨，身邊沒有任何人可以依靠，精神上的折磨同樣難熬。他特別強調，減肥最忌諱的就是完全不吃東西，因為斷食容易造成肌肉流失、基礎代謝下降，反而更容易復胖，因此拍攝期間仍維持三餐，以粥類搭配蛋白質補充營養，同時透過有氧運動與水分控制調整體態。劇組也會預留約一週時間讓他調整身形，但他謙虛表示，角色最後能呈現出如此明顯的變化，並非自己一個人的功勞，還包括化妝、髮型及整個劇組的共同努力。有趣的是，與橫濱流星認識長達10年的藤井道人，過去曾在節目上把他列為「私生活最無趣的藝人排行榜」第一名，這次被台灣媒體當面翻出舊帳，橫濱流星與廣瀨鈴聽到題目當場笑出聲，廣瀨鈴更忍不住摀嘴大笑。藤井道人不但沒有替好友平反，反而笑說：「一起拍攝之後，流星變得更無趣了！」因為橫濱流星工作時幾乎把所有心思都放在角色身上，下戲後也只是去三溫暖放鬆，頂多在拍攝夏季篇章時，下班後大家一起吃海鮮。不過，導演這次跟著劇組展開亞洲宣傳，倒是有了意外收穫，原來平常不太會比愛心的橫濱流星，竟然難得對他比出愛心，讓藤井道人開心直呼，這就是此次宣傳行程最大的收穫。由《餘命10年》、《青春18×2 通往有你的旅程》導演藤井道人執導的日本催淚愛情電影《宛如星辰的你》，改編自作家凪良汐銷量突破190萬冊、榮獲本屋大賞冠軍的同名小說，找來橫濱流星、廣瀨鈴領銜主演，並集結松村北斗、中村杏、濱田岳、尾野真千子、木村佳乃、石田百合子、長谷川博己等實力派演員共同演出。故事以風景優美的瀨戶內海小島為背景，描述從京都轉學而來的高中生櫂（橫濱流星 飾），與從小在島上長大、和母親相依為命的少女曉海（廣瀨鈴 飾）相遇相戀，原本相愛的兩人卻因各自背負的人生難題，不得不在愛情與現實之間做出艱難抉擇，電影已於10月16日在台上映。