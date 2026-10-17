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北捷感謝旅客與同仁

英國文化雜誌《Time Out》近日公布2026年全球城市公共運輸調查結果，在眾多國際大都市中，台北市以95％的正面評價排名第一，力壓新加坡、香港等國際城市。報導中盛讚台北捷運乾淨、準點率極高，且悠遊卡整合了捷運、公車、YouBike以及超商購物等服務，十分方便。《Time Out》這項調查訪問了超過2萬4千位在地居民，請他們為當地公共運輸的實際感受進行評分，評分範圍從1分到5分，依序是「極佳」、「佳」、「普通」、「差」、「極差」，而回答「極佳」或「佳」比例最高者，就是這次調查結果的冠軍，代表當地民眾對於公共運輸最為滿意。前10名榜單如下：台灣台北：95％新加坡：93.5％香港：92.8％英國愛丁堡：92.4％韓國首爾：91.1％瑞士蘇黎世：90.7％奧地利維也納：90.3％愛沙尼亞塔林：85.3％芬蘭赫爾辛基：83.6％哥倫比亞麥德林：83％《Time Out》報導指出，城市的大眾運輸系統運作良好時，你幾乎感覺不到它的存在；但一旦故障，它卻能左右你一天的心情與生活。而在介紹台北時，撰稿人蒂林（Roisin Teeling）表示，「如果你曾經在尖峰時刻擠過電車，台北捷運可能會讓你產生羨慕之情。乾淨無暇的車站、月台上繪製整齊的排隊線，以及準點率極高的列車，讓台北獲得了在地人近乎完美的滿意度，高居全球榜首」。蒂林指出，「台北捷運在2025年載客量突破7.67億人次，相當於每天服務約210萬人次。一張悠遊卡就能包辦捷運、公車與 YouBike單車租借，甚至還能在超商買零食；而且整體路網仍在持續擴張，新北市的輕軌與環狀線去年的搭乘量更創下3000萬人次的新高」。對於被《Time Out》調查為全球城市公共運輸第一名，臺北捷運回應稱，感謝旅客的支持與信任、全體同仁堅守崗位的辛勤付出，以及臺北市政府、主管機關的支持與協助。臺北捷運表示，系統可靠度是客觀的數據，滿意度是旅客主觀的感受，臺北市取得第一是靠紮實的基本功，一步一腳印；也是未來持續推動人本服務、車站美學、數位創新及永續運輸的重要基礎。展望未來，臺北捷運將持續以最高標準精進各項服務。