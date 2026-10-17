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選戰倒數42天，曾任台北市長的民眾黨創黨主席柯文哲今（17）日被問到，是否願意和蔣萬安同台，登高一呼替他獲取小草支持。柯文哲笑著拿出《金剛經》，說為了這題又拿出來看一看，隨後念出「凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，即見如來」，直言今年的選舉太多包裝，講這麼多沒用，市民是從你做的事而非講的話評斷，他更說「洋流」是要帶來聖嬰還反聖嬰現象？不是強風暴雨就是乾旱，但老百姓要的是風調雨順、國泰民安，稱要讓市民理性分析投票，台灣要走向進步國家。柯文哲今替自家板橋議員參選人林子宇站台，針對是否會幫蔣萬安站台一事，他直言選舉太多包裝，要選連任的人，把4年執政的重大工程，開工完工幾個，重大政策開辦幾個，哪些制度不合時宜廢掉講出來；挑戰者就針對政績提出更好意見，既然沈伯洋在立院2年多，那有提出幾個法案，倡議幾個社會運動，黑熊學院每年營業額多少，訓練多少民兵，大家把業績拿出來講。柯文哲認為，一般市民「因無所住，而生其心」，講這麼多沒用，大家是從你做的事評斷，而非你講的話評斷，所以《金剛經》說「我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，洋流即非洋流，其實不是洋流，只是名字叫做洋流，洋流是要帶來聖嬰還是反聖嬰現象，不是強風暴雨就是乾旱，但最後老百姓還是希望風調雨順、國泰民安，所以最後是這樣，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。媒體追問是替蔣萬安開釋嗎？柯文哲笑說，他應該開佛教節目，這次台北市長選舉有太多包裝，要回到比較正常的選舉，執政的講出做了什麼，挑戰的就講出有沒有更好的方法，讓市民理性分析投票，台灣還是要走向進步的國家。至於是否願意跟蔣萬安見面，柯文哲說，他現在幾乎很少在台北市，都被派到南部輔選。