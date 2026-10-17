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中華職棒37年台灣大賽G1今（17）日正式在臺北大巨蛋點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟，現場湧入滿場4萬名觀眾。中職會長蔡其昌賽前致詞時妙語如珠，讓現場球迷歡笑聲不間斷，他詢問內野龍迷、外野象迷希望台灣大賽打幾場，得到4場的答案，他笑說，「誰說中職沒有共識，大家都說打4場就好。」最後蔡其昌也加碼宣布，明年將邀請日本武士隊來台打交流賽，「希望球迷一整年都不孤單。」中職會長蔡其昌在台灣大賽G1賽前致詞，不僅向龍迷、象迷打招呼，還詢問，「勝負與你無關，另外4隊球迷在哪裡？」蔡其昌笑說，每年台灣大賽都有劍拔弩張的感覺，「所以一定要分開打招呼，就像球迷說的『誰跟你中職一家親』。」隨後蔡其昌詢問內野龍迷、外野象迷希望台灣大賽打幾場，得到的答案都是「4場」，蔡其昌笑說，「誰說中職沒有共識，大家都說打4場就好。」語畢逗樂全場球迷，也獲得全場熱情掌聲。蔡其昌最後感謝球迷到場支持棒球、支持中職，他也帶來驚喜，「台灣大賽後，除了冬季聯盟、亞冠賽，明年我們也邀請日本武士隊來台灣打交流賽，希望球迷一整年都不孤單。」