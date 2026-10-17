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▲前市長胡志強則特別致贈「凍蒜頭」，預祝高票連任(圖／柳榮俊攝2026.10.17)

▲議員賴順仁總部成立超高人氣與支持者熱情合(圖／柳榮俊攝2026.10.17)

台中市議員賴順仁與忠平里長許秀蓉聯合競選總部今(17)日盛大成立。活動現場湧入數千名熱情鄉親，揮舞旗幟、歡呼聲不斷。在陣陣鼓聲與熱烈掌聲中，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、前市長胡志強及多位政壇重量級貴賓連袂站台，將現場氣氛帶至最高潮，展現賴順仁深厚的基層實力與高人氣。成立大會由競總主委郭信誠率先致詞揭開序幕，隨後市長盧秀燕親自為賴順仁議員夫婦及里長許秀蓉披上競選彩帶，立法院副院長江啟臣親授戰旗，象徵團結勝選。前市長胡志強則特別致贈「凍蒜頭」，立委黃健豪送上好彩頭，立委顏寬恒、楊瓊瓔等貴賓亦致贈包子、粽子與鳳梨，預祝高票連任。盧秀燕致詞時感性表示，北屯區近年迅速發展，已成為臺中人口最多、最具活力的蛋黃區，這些榮耀背後，賴順仁議員居功厥偉。盧秀燕指出，賴順仁問政紮實且具前瞻遠見，從臺中巨蛋、北屯國民暨兒童運動中心，到臺中市立老人復健綜合醫院的推動，賴順仁總是第一時間在議會緊盯進度。他更推動國中小營養午餐免費與可調式課桌椅，是「媽媽市長」施政最堅實的後盾。立法院副院長江啟臣授旗時表示，大北屯正處於交通與產業轉型的關鍵時刻，賴順仁對於大坑捷運延伸線、機場捷運橘線等重大藍圖瞭若指掌，展現遠超一般民代的格局。他強調，北屯要繼續大步向前，就需要像賴順仁這樣兼具豐富經驗與強大執行力的優秀議員，呼籲鄉親繼續做他最堅強的靠山。賴順仁致詞時對一路相挺的鄉親表達最深感謝。他表示，自己始終秉持「經驗豐富、實在服務」的初衷，近年已爭取多項建設落實，包含提供近1,427床位的「臺中市立老人復健綜合醫院」，以及設有國際標準冰上設施的北屯國民暨兒童運動中心。賴順仁說，全力推動「捷運綠線延伸大坑」，並督促市府加速機場捷運橘線及崇德至豐原紅線，構建大北屯完善捷運網。教育扎根，繼成功爭取新設5所國中小、營養午餐免費及「臺中鈣讚計畫」後，持續提升在地教育軟硬體品質。爭取「敬老愛心卡」功能升級，包含點數每月不歸零（累積至年底）、擴大至藥局與超市使用，以及單次計程車抵用額度提升至200元。大會尾聲，賴順仁與許秀蓉里長帶領全場手牽手高呼「順仁用心、鄉親放心」，在熱烈的凍蒜聲中圓滿落幕。