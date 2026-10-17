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NBA季前熱身賽收官戰，邁阿密熱火隊以115：136慘敗給奧蘭多魔術隊。此役熱火主力「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）並未披掛上陣，先發球員皆僅出賽15分鐘便退場休息。現年36歲的老牌射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）狀態持續低迷，單場得分掛零，整季熱身賽冰冷刺骨的手感，引發全美媒體與球迷的嚴厲檢討。本場比賽湯普森先發上陣15分鐘，進攻端毫無斬獲，全場7次出手全數落空，其中三分球更是6投0中，僅留下0分、1籃板、3助攻與3次犯規的尷尬數據。更令球迷擔憂的是，在整個熱身賽的4場出賽中，他竟然有2場比賽得分抱蛋，防守端面對魔術內線球員班切羅（Paolo Banchero）等人時，腳步與機動性也顯得力不從心。美國體育數據媒體《RotoWire》直言不諱地指出，湯普森以一場低迷至極的比賽為季前賽劃下句點，縱使他偶爾仍能找回準星，但事實證明他能穩定貢獻頂級戰力的日子早已遠去。另一家美媒《BC》更語帶諷刺地表示：「全場7中0、三分6中0，湯普森將成為這支熱火隊的一大麻煩。」統計顯示，湯普森在熱火的4場季前賽中，場均僅繳出4.3分與1.8籃板，整體投籃命中率低到僅有27%（26投7中），招牌的三分球命中率更是跌至難堪的15%（20投3中）。休賽季他與熱火簽下的一紙2年1148萬美元合約，也隨著他持續冰冷的手感而備受外界質疑。部分美媒記者更悲觀認為，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）或許才更符合球迷對頂級射手的期待，而湯普森的職業生涯恐怕已步入黃昏。不少熱火球迷與網友也紛紛感慨昔日「浪花兄弟」的光環已成追憶，直言競技運動無情，湯普森狀態下滑已成不可逆的現實，若新賽季無法及時回溫，他在球隊輪替中的定位恐將岌岌可危。