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荖濃溪伏流水工程竣工 估每日增加供水10萬噸

荖濃溪（里嶺）伏流水工程今（17）日舉行竣工典禮，經濟部水利署署長林元鵬說，新增水源可穩定南部地區供水，使今年高屏溪水系伏流水供水能力達到每日90萬噸，水利署將持續整合伏流水、水庫、聯通管及其他多元水源，支撐高屏未來民生及高科技產業用水發展。經濟部今日舉行「荖濃溪（里嶺）伏流水工程」竣工典禮。行政院長卓榮泰也出席啟動儀式。經濟部次長賴建信說，南部地區在112年發生比104年更嚴峻的乾旱考驗時，也因經濟部推動伏流水、地下水提早開發下，成功達成「穩定供水、不分區輪流供水」目標，發揮區域穩定供水效益。賴建信提到，未來經濟部將持續精進各項水利建設，改善更多無自來水地區用水，同時完善高科技產業投資環境，為台灣永續發展奠定更穩固的基礎。林元鵬則說，政府加速推動全台各河川的伏流水工程執行，而荖濃溪伏流水工程總經費23.54億元，工程內容包括設計取水量每日10萬噸的伏流水取水設施，及長約945公尺的水管橋。「新增水源可穩定南部地區供水」林元鵬表示，使今年高屏溪水系伏流水供水能力達每日90萬噸，較106年增加55萬噸，強化地區供水穩定性與區域調度備援能力，「穩定支撐高屏未來民生及高科技產業用水發展。」林元鵬也提到，後續營運管理及維護工作透過即時監控，掌握取水量、水位、濁度及設備狀態，依水文條件調整取水控制進水流速以避免設備阻塞，同時定期巡檢抽水機等設備，讓伏流水持續穩定運作。林元鵬說，水利署將持續整合伏流水、水庫、聯通管及其他多元水源，滾動檢討大高雄及南部地區供水調度與備援能力，持續完善珍珠串供水網，結合多元水源與跨區調度，相互備援。