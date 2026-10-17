年末旅遊旺季將至，交通部觀光署近期公告最新具法定公告事由旅行社名單，提醒民眾報名旅行團、支付訂金前，務必確認業者是否合法營業。據觀光署最新公告，目前遭廢止或撤銷旅行業執照的旅行社共有12家，其中，洋碁國際旅行社因未依規定繳足保證金，遭廢止旅行業執照。另有3家旅行社保證金遭扣押或執行、16家旅行社解散或註銷稅籍，另有40家旅行社目前仍停業中。
洋碁旅行社未繳足保證金遭廢照！12家旅行社執照遭廢止、撤銷
根據觀光署公告，遭廢止或撤銷旅行業執照的旅行社共有12家，分別為慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社、休遊旅行社、駿宇旅行社、聖運國際旅行社、威順旅行社、丹趣淘國際旅行社、環宇國際旅行社、百飛旅行社及洋碁國際旅行社。
其中，洋碁國際旅行社因未依規定繳足保證金，遭主管機關廢止旅行業執照。民眾規劃出遊時，應留意旅行社最新營業狀態，避免因業者資格異動而影響行程或衍生消費糾紛。
另有3家旅行社保證金遭扣押或執行，分別為華達旅行社、豐客旅行社及旅見旅行社。
16家旅行社解散或註銷稅籍！享玩旅行社入列
觀光署公告的解散或註銷稅籍旅行社共有16家，包括樂皮旅行社、永豐旅旅行社、果實旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社、翔禾旅行社、東福旅行社、康泰旅運社、正一旅行社、德豐旅行社、三富旅行社、利昇國際旅行社、享玩旅行社、亞聯遊旅行社及世方旅行社。
全台40家旅行社仍停業中！報名前應確認營業狀態
至於自行申報停業、經主管機關副知停業或展延停業，且目前仍停業中的旅行社，共有40家。觀光署名單中包括跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、迦勒興旅行社、天齊旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、鉅承旅行社、華夏國際旅行社、本質生活旅行社、滙豐旅行社、經典旅行社、華夏大地旅行社、福安旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、臺灣國際旅行社、新力旅行社、享台灣旅行社、禾群旅行社、金航國際旅行社、優質旅行社、金昌旅行社、興隆旅行社、駘翔旅行社、再興國際旅行社、金興旅行社、瑞麒旅行社、百科旅行社、大宏旅行社、昇漢旅行社、亞加旅行社、台灣便利旅行社、台塑旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、和成旅行社及歐樂旅行社。
觀光署提醒，年末旅遊需求增加，民眾報名旅行團或支付訂金前，應先確認旅行社的合法登記及營業狀態，並詳閱旅遊契約、付款條件與退費規定。若發現業者已停業、解散或遭廢止執照，應進一步確認行程及已付款項的處理方式，以保障自身旅遊消費權益。
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根據觀光署公告，遭廢止或撤銷旅行業執照的旅行社共有12家，分別為慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社、休遊旅行社、駿宇旅行社、聖運國際旅行社、威順旅行社、丹趣淘國際旅行社、環宇國際旅行社、百飛旅行社及洋碁國際旅行社。
其中，洋碁國際旅行社因未依規定繳足保證金，遭主管機關廢止旅行業執照。民眾規劃出遊時，應留意旅行社最新營業狀態，避免因業者資格異動而影響行程或衍生消費糾紛。
另有3家旅行社保證金遭扣押或執行，分別為華達旅行社、豐客旅行社及旅見旅行社。
觀光署公告的解散或註銷稅籍旅行社共有16家，包括樂皮旅行社、永豐旅旅行社、果實旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社、翔禾旅行社、東福旅行社、康泰旅運社、正一旅行社、德豐旅行社、三富旅行社、利昇國際旅行社、享玩旅行社、亞聯遊旅行社及世方旅行社。
至於自行申報停業、經主管機關副知停業或展延停業，且目前仍停業中的旅行社，共有40家。觀光署名單中包括跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、迦勒興旅行社、天齊旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、鉅承旅行社、華夏國際旅行社、本質生活旅行社、滙豐旅行社、經典旅行社、華夏大地旅行社、福安旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、臺灣國際旅行社、新力旅行社、享台灣旅行社、禾群旅行社、金航國際旅行社、優質旅行社、金昌旅行社、興隆旅行社、駘翔旅行社、再興國際旅行社、金興旅行社、瑞麒旅行社、百科旅行社、大宏旅行社、昇漢旅行社、亞加旅行社、台灣便利旅行社、台塑旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、和成旅行社及歐樂旅行社。
觀光署提醒，年末旅遊需求增加，民眾報名旅行團或支付訂金前，應先確認旅行社的合法登記及營業狀態，並詳閱旅遊契約、付款條件與退費規定。若發現業者已停業、解散或遭廢止執照，應進一步確認行程及已付款項的處理方式，以保障自身旅遊消費權益。