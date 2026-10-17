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洋碁旅行社未繳足保證金遭廢照！12家旅行社執照遭廢止、撤銷

▲據觀光署公告，遭廢止或撤銷旅行業執照的旅行社共有12家。（示意圖／機場公司提供）

16家旅行社解散或註銷稅籍！享玩旅行社入列

▲自行申報停業、經主管機關副知停業或展延停業，且目前仍停業中的旅行社，共有40家。（示意圖／NOWNEWS資料照）

全台40家旅行社仍停業中！報名前應確認營業狀態

年末旅遊旺季將至，交通部觀光署近期公告最新具法定公告事由旅行社名單，提醒民眾報名旅行團、支付訂金前，務必確認業者是否合法營業。據觀光署最新公告，目前遭廢止或撤銷旅行業執照的旅行社共有12家，其中，洋碁國際旅行社因未依規定繳足保證金，遭廢止旅行業執照。另有3家旅行社保證金遭扣押或執行、16家旅行社解散或註銷稅籍，另有40家旅行社目前仍停業中。根據觀光署公告，遭廢止或撤銷旅行業執照的旅行社共有12家，分別為其中，洋碁國際旅行社因未依規定繳足保證金，遭主管機關廢止旅行業執照。民眾規劃出遊時，應留意旅行社最新營業狀態，避免因業者資格異動而影響行程或衍生消費糾紛。另有3家旅行社保證金遭扣押或執行，分別為觀光署公告的解散或註銷稅籍旅行社共有16家，包括至於自行申報停業、經主管機關副知停業或展延停業，且目前仍停業中的旅行社，共有40家。觀光署名單中包括社及觀光署提醒，年末旅遊需求增加，民眾報名旅行團或支付訂金前，應先確認旅行社的合法登記及營業狀態，並詳閱旅遊契約、付款條件與退費規定。若發現業者已停業、解散或遭廢止執照，應進一步確認行程及已付款項的處理方式，以保障自身旅遊消費權益。