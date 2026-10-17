當被問到平常在休息區都在想什麼、為何會傻笑時，林岳平笑說，「幻想啊！」讓球迷紛紛笑說，「已讀亂回最高境界」、「獅迷，為了餅總看台灣大賽」、「幹話連發，越來越放得開了」

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林岳平受邀擔任嘉賓 展現幽默本色

平常到底在笑什麼？林岳平妙回：幻想啊！

林岳平停頓了一下，笑說，「幻想啊！」讓主播、球評都笑了，當主播提到這是史上第一次台灣大賽都在台北大巨蛋打時，林岳平也閒聊發問，「那些看板怎麼辦？」

林岳平頭銜也引發關注 愛爾達使用「前國家隊總教練」

並不是統一獅總教練，而是前國家隊總教練

中職台灣大賽今（17）日開打，轉播單位愛爾達體育昨日晚間驚喜宣布，由統一獅總教練「餅總」林岳平擔任特別嘉賓，生涯首度以現役總教練之姿，點評台灣大賽，引發球迷爆量關注，比賽開打前，林岳平面對鏡頭向球迷打招呼，道地台灣國語口音讓球迷都笑了，統一獅季後賽與中信兄弟廝殺4場才敗陣，今年球季結束，總教練林岳平受愛爾達體育邀約，以特別嘉賓參與台灣大賽前2戰，與主播李祐廷講評鄭景益搭配。實際上，林岳平過去國際賽就有短暫擔任客座球評經驗，但還是生涯首次以現役總教練姿態，講評台灣大賽，經過前幾局暖身，林岳平鏡頭前也越來越放得開，與主播李祐廷開玩笑炒熱氣氛。李祐廷問說「餅總，網友好奇平常都在想什麼？怎麼都會傻笑？」，，結果被主播開玩笑嗆，「你不用擔心，不關你們球隊的事。」有趣互動在網路引發熱議。林岳平除了開玩笑，也有不少專業講評，期間分享投手角度的內外角球搭配、以及2隊投手擅長球路之外，也發表對於明年即將上路的ABS挑戰制看法。值得注意的是，愛爾達官方社群介紹林岳平秀出的頭銜，，此事件也意外引發球迷關注，討論林岳平是否要辭去統一獅總教練一職，但目前統一獅官方仍未透露任何消息。