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立法院昨表決《老人福利法》和將普發2萬逕付二讀，不過卻被發現有10名要選縣市長的綠委集體缺席未投票。台北市長蔣萬安今（17）日大酸，很多民進黨縣市長候選人支持65歲以上健保免費，但在野黨通過後又反對，很明顯就是雙重標準，相信老百姓都看在眼裡。國民黨點名，沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、陳素月、劉建國、蔡易餘、王美惠、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩共10位選縣市長的綠委，平常選舉拜票跑得比誰都勤，真正要為長者爭取福利時，卻一個個不見人影！難道「拜票搶第一，表決躲最後」，就是民進黨縣市長候選人的老人福利政策？蔣萬安說，這就像之前普發1萬，行政院通過就可以，在野黨要通過就不行，很明顯雙重標準，老百姓都看在眼裡。另外針對沈伯洋日前針對條通治安的解決方法，槓上蔣萬安批不尊重專業，蔣說他是很好心、善意提醒，要了解實際狀況。其實條通的路不寬，如果要再加上阻隔或車架，會造成當地民眾非常不方便，所以沈伯洋當然有他的專業，他的專業就是認知作戰專家。