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FANTASTICS沒忘記故成員 變成吉祥物帶來台灣

等不到團體出道 成員中尾翔太胃癌過世

FANTASTICS開唱前大嗑美食 還練了「重陽節」中文

▲FANTASTICS將於18日首度再來台唱。（圖／COME ON JKSSP）

日本天團放浪兄弟（EXILE）、AKIRA師弟團FANTASTICS from EXILE TRIBE明（18）日將在台北Legacy TERA舉辦「放大絶」演唱會，8名成員世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀨口黎彌、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太今（17）日提前抵台準備，在機場時也發現成員們手上特別帶著象徵團體與粉絲的吉祥物，背後竟藏著一段令人鼻酸的故事，原來FANTASTICS在2018年痛失年僅22歲的成員中尾翔太，儘管如今只剩8人登台，大家始終堅持團體是9個人，隊長佐藤大樹也感性表示：「對，他也一起來台灣了。」FANTASTICS這次抵台時，成員們手上拿著可愛的吉祥物，受訪時被問到有什麼特別意義，團員解釋，吉祥物除了與官方粉絲名稱有關，更重要的是承載著對中尾翔太的思念，其中數字「9」代表團體最初的9名成員，即使中尾翔太已經離開8年，大家從未將他遺忘，至今仍認為FANTASTICS是9個人的團體。而這次來到台灣，對團體也具格外意義，因為中尾翔太生前也曾隨團來台進行「武者修行」，如今雖然無法再與大家同台，卻透過吉祥物再次踏上這片土地，佐藤大樹也表示：「他也一起來台灣了。」中尾翔太從2017年底開始感到身體不適，經過詳細檢查後才發現罹患胃癌，2018年3月公開病情並宣布暫停演藝活動，當時年僅22歲的他雖然對突如其來的噩耗感到困惑，仍努力調整心情，向粉絲喊話：「我一定會戰勝！請大家等我！」沒想到短短4個月後，經紀公司LDH就在同年7月8日證實，中尾翔太已於7月6日病逝，放浪兄弟隊長HIRO當時也悲痛表示：「真的很痛苦、很悲傷、很遺憾。」中尾翔太最終沒能等到FANTASTICS正式出道，團體則在同年12月以8人編制推出出道作品。FANTASTICS這趟台灣行沒忘記大啖美食，成員們分享吃了牛肉麵、麻將麵、炒飯及火鍋等料理，其中有人對台灣炒飯情有獨鍾，甚至認為每次來台灣都一定要吃，大家也聊起珍珠奶茶與過去在台灣品嚐美食的回憶。至於台灣最具挑戰性的臭豆腐，有成員坦言曾經吃過，起初聞到強烈氣味確實有些害怕，沒想到鼓起勇氣嚐了一口，反而覺得味道還不錯。為了這次演唱會，FANTASTICS還特別翻出約7年前學中文時使用的教材，重新複習中文，受訪時也現場練習「萬聖節快樂」、「重陽節」等詞句，其中「重陽節」的發音讓成員們反覆挑戰。至於明天的演出內容，團員透露這次準備了不少歌曲，除了近期推出的新作品，也重新調整過往歌曲的編排，希望台灣歌迷能看到不同於日本場次的表演。