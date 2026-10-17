百貨週年慶檔期陸續開跑！2026年受益於股市熱絡，消費買氣熱絡，其中微風百貨週年慶於15日開跑，首日就賣出，創下345萬元業績，品項為「12兩純金關
聖帝君」，從業者提供照片來看，相當霸氣，展現高單價黃金收藏商品的消費潛力。同日登場的還有新光三越信義新天地週年慶開跑，業績與來客都較2025年同期成長3%以上，以化妝品、家用及複合性業態為主要貢獻來源。
微風25週年慶！345萬元黃金大單開門即成交
微風信義、微風松高、微風南山週年慶於10月15日正式開檔登場，早上一開店即湧入大批購物人潮，其中微風信義週年慶買氣熱絡，高單價精品珠寶、經典服飾及VIP消費表現亮眼，黃金珠寶方面，點睛品全台唯一12兩純金關
聖帝君於週年慶首日完成結帳，單筆創下345萬元業績， 展現高單價黃金收藏商品的消費潛力。
從官方曝光的照片可見，這尊價值345萬元的純金關聖帝君造型氣勢十足，全身以金色打造，頭戴冠冕、長鬚垂胸，身披雕刻精細的龍紋戰甲，手持大刀，腳踏祥雲，搭配盤繞身側的龍形裝飾，從神情、服飾到細節雕工都展現出威風凜凜的氣勢，成為微風信義週年慶首日的焦點。
VALENTINO則以高單價服飾帶動買氣，林志玲同款、單價約30萬元的黑色禮服預購期間售出2件；Van Cleef & Arpels高級珠寶預購業績成長60%，多筆百萬元以上VIP
交易帶動銷售。
微風南山LOEWE與ON聯名系列上市熱銷239雙，創造逾600萬元業績；PRADA則受惠於主顧客回櫃消費，單筆百萬元大單帶動業績，另有超過15筆以上的30萬元交易。微風松高消費滿50萬贈Dyson隨行吹風機以及消費滿25萬贈5千元酬賓券，首日就已全數兌換完畢。
新光三越信義新天地買氣旺！美妝優惠最低3.5折
新光三越台北信義新天地週年慶也在同天（15日）開跑，2026年週年慶首日買氣升溫，業者預估業績與來客都能較2025年同期成長3%以上，以化妝品、家用及複合性業態為主要貢獻來源。
今年新光三越台北信義新天地集結120萬組美妝特惠組，備貨量較去年增加約2成，優惠最低3折起。其中，蘭蔻《小黑瓶發燒組》下殺約3.5折，雅詩蘭黛《特潤修護明星組》及海洋拉娜《超能水潤亮組》也推出超值優惠，成為美妝保養搶購焦點。
排隊人氣商品Owala憑藉撞色設計及FreeSip雙飲口，成為年輕族群關注的生活配件，週年慶最低599元即可入手，每人限購5個，單日銷售3000至3500個。
我是廣告 請繼續往下閱讀
微風信義、微風松高、微風南山週年慶於10月15日正式開檔登場，早上一開店即湧入大批購物人潮，其中微風信義週年慶買氣熱絡，高單價精品珠寶、經典服飾及VIP消費表現亮眼，黃金珠寶方面，點睛品全台唯一12兩純金關
從官方曝光的照片可見，這尊價值345萬元的純金關聖帝君造型氣勢十足，全身以金色打造，頭戴冠冕、長鬚垂胸，身披雕刻精細的龍紋戰甲，手持大刀，腳踏祥雲，搭配盤繞身側的龍形裝飾，從神情、服飾到細節雕工都展現出威風凜凜的氣勢，成為微風信義週年慶首日的焦點。
微風南山LOEWE與ON聯名系列上市熱銷239雙，創造逾600萬元業績；PRADA則受惠於主顧客回櫃消費，單筆百萬元大單帶動業績，另有超過15筆以上的30萬元交易。微風松高消費滿50萬贈Dyson隨行吹風機以及消費滿25萬贈5千元酬賓券，首日就已全數兌換完畢。
新光三越台北信義新天地週年慶也在同天（15日）開跑，2026年週年慶首日買氣升溫，業者預估業績與來客都能較2025年同期成長3%以上，以化妝品、家用及複合性業態為主要貢獻來源。
今年新光三越台北信義新天地集結120萬組美妝特惠組，備貨量較去年增加約2成，優惠最低3折起。其中，蘭蔻《小黑瓶發燒組》下殺約3.5折，雅詩蘭黛《特潤修護明星組》及海洋拉娜《超能水潤亮組》也推出超值優惠，成為美妝保養搶購焦點。
排隊人氣商品Owala憑藉撞色設計及FreeSip雙飲口，成為年輕族群關注的生活配件，週年慶最低599元即可入手，每人限購5個，單日銷售3000至3500個。