想加入寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）的對戰世界嗎？《NOWNEWS》整理官方新手教學精華，讓你能輕鬆掌握寶可夢卡牌的完整對戰流程與基本規則。寶可夢卡牌官方也會舉辦各種體驗活動，讓新手訓練家們可以參加、了解遊戲方式，有興趣的玩家可到寶可夢卡牌官網找尋適合的活動。
賽前準備：5步驟完成對戰布局
進行寶可夢卡牌對戰前，雙方玩家需依序完成以下5個賽前準備步驟：
1、洗牌與決定先後攻：各自將牌組洗牌後放置於牌庫區，接著猜拳或擲骰選出勝者，由勝者選擇先攻或後攻。
2、抽取起始手牌：雙方從各自的牌庫中抽出7張卡牌作為手牌。
3、設置戰鬥場：從手牌中選擇1張基礎寶可夢，反面朝上放置於戰鬥場。若手牌沒有基礎寶可夢，可讓對手確認後，放回自己的牌組重新洗牌，再抽出7張手牌。
4、設置備戰區：若手牌中還有其他基礎寶可夢，可自由選擇反面朝上放置於備戰區。
5、放置獎賞區並開局：從牌庫抽出6張卡牌放置於獎賞區。
完成後將戰鬥場與備戰區的卡牌翻至正面，對戰正式開始。
對戰回合可做6件事 發動攻擊後結束回合
寶可夢卡牌對戰採「雙方交替回合」的方式進行。在自己的回合開始時，必須先從牌庫抽出一張卡牌，接著可以自由執行以下各項行動：
放置基礎寶可夢：將手牌中的基礎寶可夢放置到備戰區。
附加能量卡：一回合可以附加一張能量卡到寶可夢身上。當能量卡的數量與屬性符合招式需求時，即可使用對應招式進行攻擊。
進行寶可夢進化：經過一個回合後，場上的基礎寶可夢即可進行進化。進化後寶可夢的HP會隨之增加，並能使用更強力的招式。
使用訓練家卡：訓練家卡能在對戰中提供各種優勢。
📌物品卡：在自己回合中不限使用次數。
📌支援者卡：一回合只能使用一次，注意先攻玩家的第一回合不可使用支援者卡，後攻玩家第一回合可使用，例如：「莉莉艾的決議」可將手牌重洗回牌庫並重抽6張卡，若剩餘獎賞卡為6張則改為抽8張。
戰鬥寶可夢撤退：在自己回合可讓戰鬥寶可夢撤退一次，與備戰區的寶可夢進行替換；撤退時需丟棄卡牌上標註數量的能量卡。
發動招式攻擊：最後由戰鬥場的寶可夢使用招式進行攻擊，這一回合就算結束。特別注意：先攻玩家的第一回合不可使用寶可夢招式進攻。
昏厥機制與勝負判定條件
當寶可夢受到攻擊且HP降為0時，該寶可夢即判定為昏厥，戰鬥場上的寶可夢昏厥時，該寶可夢及其身上所有附加的卡牌，必須全部丟到棄牌區，只要擊昏對手一隻寶可夢，就可以獲得一張獎賞卡，率先拿完所有6張獎賞卡的一方，即可贏得對戰勝利。
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進行寶可夢卡牌對戰前，雙方玩家需依序完成以下5個賽前準備步驟：
1、洗牌與決定先後攻：各自將牌組洗牌後放置於牌庫區，接著猜拳或擲骰選出勝者，由勝者選擇先攻或後攻。
3、設置戰鬥場：從手牌中選擇1張基礎寶可夢，反面朝上放置於戰鬥場。若手牌沒有基礎寶可夢，可讓對手確認後，放回自己的牌組重新洗牌，再抽出7張手牌。
5、放置獎賞區並開局：從牌庫抽出6張卡牌放置於獎賞區。
對戰回合可做6件事 發動攻擊後結束回合
寶可夢卡牌對戰採「雙方交替回合」的方式進行。在自己的回合開始時，必須先從牌庫抽出一張卡牌，接著可以自由執行以下各項行動：
放置基礎寶可夢：將手牌中的基礎寶可夢放置到備戰區。
📌物品卡：在自己回合中不限使用次數。
📌支援者卡：一回合只能使用一次，注意先攻玩家的第一回合不可使用支援者卡，後攻玩家第一回合可使用，例如：「莉莉艾的決議」可將手牌重洗回牌庫並重抽6張卡，若剩餘獎賞卡為6張則改為抽8張。
發動招式攻擊：最後由戰鬥場的寶可夢使用招式進行攻擊，這一回合就算結束。特別注意：先攻玩家的第一回合不可使用寶可夢招式進攻。
昏厥機制與勝負判定條件
當寶可夢受到攻擊且HP降為0時，該寶可夢即判定為昏厥，戰鬥場上的寶可夢昏厥時，該寶可夢及其身上所有附加的卡牌，必須全部丟到棄牌區，只要擊昏對手一隻寶可夢，就可以獲得一張獎賞卡，率先拿完所有6張獎賞卡的一方，即可贏得對戰勝利。