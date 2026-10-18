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賽前準備：5步驟完成對戰布局

進行寶可夢卡牌對戰前，雙方玩家需依序完成以下5個賽前準備步驟：

1、洗牌與決定先後攻：各自將牌組洗牌後放置於牌庫區，接著猜拳或擲骰選出勝者，由勝者選擇先攻或後攻。

▲各自把牌組洗牌後，放到牌庫區，再猜拳決定先攻、後攻。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
▲各自把牌組洗牌後，放到牌庫區，再猜拳決定先攻、後攻。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
2、抽取起始手牌：雙方從各自的牌庫中抽出7張卡牌作為手牌。

3、設置戰鬥場：從手牌中選擇1張基礎寶可夢，反面朝上放置於戰鬥場。若手牌沒有基礎寶可夢，可讓對手確認後，放回自己的牌組重新洗牌，再抽出7張手牌。

▲從手牌中選擇1張基礎寶可夢，反面朝上放置於戰鬥場。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
▲從手牌中選擇1張基礎寶可夢，反面朝上放置於戰鬥場。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
4、設置備戰區：若手牌中還有其他基礎寶可夢，可自由選擇反面朝上放置於備戰區。

5、放置獎賞區並開局：從牌庫抽出6張卡牌放置於獎賞區。

▲從牌庫抽出6張卡，反面放置於獎賞區。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
▲從牌庫抽出6張卡，反面放置於獎賞區。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
完成後將戰鬥場與備戰區的卡牌翻至正面，對戰正式開始。

對戰回合可做6件事　發動攻擊後結束回合

寶可夢卡牌對戰採「雙方交替回合」的方式進行。在自己的回合開始時，必須先從牌庫抽出一張卡牌，接著可以自由執行以下各項行動：

放置基礎寶可夢：將手牌中的基礎寶可夢放置到備戰區。

▲玩家在自己的回合，可放置基礎寶可夢到備戰區。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
▲玩家在自己的回合，可放置基礎寶可夢到備戰區。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
附加能量卡：一回合可以附加一張能量卡到寶可夢身上。當能量卡的數量與屬性符合招式需求時，即可使用對應招式進行攻擊。

▲1回合可附加1張能量卡到寶可夢身上。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
▲1回合可附加1張能量卡到寶可夢身上。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
進行寶可夢進化：經過一個回合後，場上的基礎寶可夢即可進行進化。進化後寶可夢的HP會隨之增加，並能使用更強力的招式。

▲經過一個回合後，基礎寶可夢就能進化。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
▲經過一個回合後，基礎寶可夢就能進化。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
使用訓練家卡：訓練家卡能在對戰中提供各種優勢。
　📌物品卡：在自己回合中不限使用次數。
　📌支援者卡：一回合只能使用一次，注意先攻玩家的第一回合不可使用支援者卡，後攻玩家第一回合可使用，例如：「莉莉艾的決議」可將手牌重洗回牌庫並重抽6張卡，若剩餘獎賞卡為6張則改為抽8張。

▲支援者卡後攻者可在第一回合使用，每回合只能使用一張。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
▲支援者卡後攻者可在第一回合使用，每回合只能使用一張。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌YouTube）
戰鬥寶可夢撤退：在自己回合可讓戰鬥寶可夢撤退一次，與備戰區的寶可夢進行替換；撤退時需丟棄卡牌上標註數量的能量卡。

發動招式攻擊：最後由戰鬥場的寶可夢使用招式進行攻擊，這一回合就算結束。特別注意：先攻玩家的第一回合不可使用寶可夢招式進攻。

昏厥機制與勝負判定條件

當寶可夢受到攻擊且HP降為0時，該寶可夢即判定為昏厥，戰鬥場上的寶可夢昏厥時，該寶可夢及其身上所有附加的卡牌，必須全部丟到棄牌區，只要擊昏對手一隻寶可夢，就可以獲得一張獎賞卡，率先拿完所有6張獎賞卡的一方，即可贏得對戰勝利。


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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...