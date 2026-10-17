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油輪卸貨受阻引爆危機

印尼知名觀光勝地峇里島（Bali）近期爆發嚴重「油荒」，全島加油站湧現長達數公里的驚人排隊人潮車潮。印尼當局緊急下令公務員居家辦公，並將學校課程轉為線上教學。峇里島省長科斯特（Wayan Koster）最新再祭出「限油令」，宣布17日至19日實施車牌單雙號分流加油措施，並限制汽機車單次加油量，盼降低搶油潮。峇里島當局強調島上儲油夠用，呼籲民眾切勿恐慌性囤油。綜合媒體報導，峇里島上多處加油站近日排起長達一公里以上的車龍，駕駛人動輒等候數小時才能加到油。本週四，約500名不滿的民眾與學生聚集在省長官邸外高舉標語抗議，要求政府儘速處置。一位當地學生無奈表示，「這簡直是一場災難...我們在排隊人群中站了四到八個小時，只希望政府能拿出更好的應對措施」。印尼國營石油公司（Pertamina）說明，本次供油中斷的主因是一艘載有超過2200萬公升燃料的油輪在抵達後，卸貨作業遭遇技術性困難，導致整體分銷時程嚴重延誤。峇里島省長柯斯特呼籲民眾保持冷靜，然而隨著排隊潮未見緩解，柯斯特宣布實施單雙數車牌分流加油，17日僅允許單號車牌者加油，同時汽車單次加油限制最多20公升，機車單次加油最多3公升，並規定車輛儀表板顯示已使用70％油量才允許加油。大型貨車也被強制規範必須在夜間加油，以紓緩白天加油站的車流人潮。在此之前，峇里島當局已要求全島政府機關公務員自週四起連續三天改為居家辦公，各級學校與大學亦同步轉為遠距線上教學，期盼藉由減少通勤流量來緩解燃油消耗。峇里島本身並無煉油廠，長期高度依賴外部船運輸入汽柴油，對供應鏈衝擊極為敏感。自中東戰爭爆發並重創全球能源供應以來，印尼政府便持續受油價衝擊與供應鏈緊繃所苦。印尼首都雅加達當局早在今年3月就已實施「限額購油」政策，並實施公務員每週五居家辦公的省能措施。如今這波燃油短缺衝擊到印尼觀光重鎮峇里島，大批國際遊客受到影響，租車出遊加油遇到困難；由於缺油，發生旅客叫不到計程車的情況，旅遊行程大亂。面對全島恐慌，印尼國營石油公司強調，截至17日，峇里島儲油庫有約4800萬公升的儲備，足夠供應全島14至15天的需求，呼籲民眾保持冷靜、毋需恐慌性囤油。