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▲這天開運財神方位落在西南方，建議可以尋找住家或辦公室西南的投注站下注，小試手氣。（圖／記者潘毅攝）

明（18）日除了是九九重陽節外，也是媽祖飛昇日，運勢將迎來新變化。根據命理專家小孟老師指出，威力彩獎金上看2億，有4生肖偏財運旺盛，加上額外招財秘訣有機會把大獎抱回家。屬牛財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注站下注，說不定會有好事發生。屬猴子在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，下注前可以吃荷包蛋或者吃個白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。屬羊財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。小孟老師建議多穿金色衣服，能引進財運、提升自身財氣。屬豬財寶庫很旺盛，小孟老師建議在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。