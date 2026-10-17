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薔琵快速增強！最快12小時內成強颱

▲今（17）日薔琵距離台灣仍約2400公里，過去一段時間如預期快速增強，目前已達中度颱風中至上限，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，暴風圈也擴大至180公里，預估最快12小時內就有機會增強為強烈颱風。（圖／向日葵9號衛星）

最新預測路徑趨勢變了！7成成員認為薔琵會西行

▲從主流AI模式的平均路徑來看，多數預測認為薔琵可能從花蓮至石垣島之間通過，時間約落在23至24日。（圖／觀氣象看天氣臉書）

光復連假留意颱風動態！後續路徑仍有變數

第29號颱風「薔琵」持續增強，目前已達中度颱風中至上限，預估最快12小時內就有機會增強為強烈颱風。對此，在最新預測路徑當中，，主流AI模式平均預測薔琵可能從花蓮至石垣島之間通過，時間約落在23至24日，接近台灣維持中颱強度，但距離颱風接近仍有5至7天，後續變數仍大，提醒民眾光復連假若有出遊計畫，應持續留意最新預報。今（17）日薔琵距離台灣仍約2400公里，過去一段時間如預期快速增強，目前已達中度颱風中至上限，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，暴風圈也擴大至180公里，預估最快12小時內就有機會增強為強烈颱風。「觀氣象看天氣」也表示，從紅外線衛星雲圖可觀察到，薔琵已出現明顯的針眼結構，強度持續提升，目前近中心最大風速每秒45公尺，暴風圈半徑擴大至180公里。粉專指出，預估未來4天薔琵所處環境仍相當有利發展，颱風強度及暴風圈都可能逐漸擴大。不過，當颱風逐漸靠近台灣時，可能受到西風帶影響，風切增加，加上海溫略微下降，強度有機會稍微減弱，但目前評估接近台灣時，仍以維持中度颱風以上等級的可能性較高。路徑方面，粉專觀察，目前傳統物理模式與AI模式的預測差異不大，但個別模式對於5天後颱風是否北轉，或持續向西移動，仍存在不同看法，雖然分歧程度較前幾天略有縮小，仍不能排除路徑改變的可能。而從主流AI模式的平均路徑來看，多數預測認為薔琵可能從花蓮至石垣島之間通過，時間約落在23至24日。另外，「觀氣象看天氣」分析，這可能反映部分模式認為，20至21日的槽線對副熱帶高壓的削弱作用有限，副熱帶高壓沒有明顯減弱，因而影響颱風後續移動方向。不過，颱風距離台灣仍遠，未來環境變化及路徑預測仍可能調整。「觀氣象看天氣」提醒，目前距離薔琵可能接近台灣仍約有5至7天，後期路徑及強度都還存在不確定性，現階段不宜過早認定颱風一定會侵襲台灣。適逢光復連假將至，若民眾已安排旅遊或戶外活動，建議持續關注中央氣象署發布的最新颱風路徑、警報及天氣預報，並視後續變化適時調整行程。