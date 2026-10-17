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▲TPBL舊款裁判服。（圖／翻攝自TPBL YouTube）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）全新賽今（17）日開打，本季聯盟不僅獲得知名電商購物平台冠名贊助，更在裁判執法制服上迎來「大改款」。然而，日前熱身賽登場的裁判服上，胸前印著顯眼的白底橘字企業Logo，因面積過大且視覺突兀，引發球迷熱烈討論與吐槽。對此，TPBL副秘書長程柏仁今日受訪時坦言，原本是想參考歐洲足球服的融合設計，但最終成品與預期有落差，接獲球迷回饋後已緊急火速改版，贊助商那邊則是不會對此有任何意見。TPBL本季與電商平台蝦皮展開商業合作，從賽事直播、新聞稿發布到每場發送購物金，冠名程度相當徹底，甚至連裁判制服也為了放上蝦皮的品牌標誌全面改造。然而第一版裁判服亮相後，胸前巨大且搶眼的品牌標誌立刻被球迷酸爆。TPBL副秘書長程柏仁對此回應，當初設計的出發點是希望跳脫傳統，嘗試採用類似歐洲足球聯賽球衣的理念，將贊助商Logo與服裝巧妙融合。然而，由於賽事時間緊迫，最後實際印製輸出的成品與原本設計的樣版產生了落差，考量到熱身賽開打在即，當時才決定先穿著。「我們在開幕第一天就看到很多球迷的討論與回饋，內部討論後決定趕快進行改版。」程柏仁表示，團隊決定讓裁判服回歸大家比較習慣、中規中矩的設計，將原本過於顯眼的企業標誌大幅縮小並調整呈現方式。針對球迷好奇「把贊助商Logo縮小是否會引發廠商不滿」，程柏仁特別澄清，贊助廠商對裁判服並沒有任何特別的要求，原本的大標誌也不是廠商強烈主張的，「贊助商的核心初衷是希望支持台灣籃球、支持聯盟發展，並沒有要求Logo一定要放大到多顯眼。」程柏仁指出，經過溝通後，廠商也相當理解並支持聯盟的改版決定。在確定改版方向後，TPBL聯盟拜託製造廠商加班趕工，僅花費短短一週時間就完成了新版裁判服的生產。程柏仁透露，本週賽事的執法裁判已經陸續拿到並穿上新版制服，下週起所有裁判也將全面換裝，期盼用最專業的形象陪伴球迷迎接新賽季。