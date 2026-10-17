根據《NOWNEWS今日新聞》記者實際到場外觀察，仍有不少球迷被擠在場外等待進場，尤其1樓區域最明顯，據現場球迷透露，原本以為比賽前再到就好，結果捷運雍塞，「等了三班都上不去才遲到的，當下超無助只能一直看轉播，怕比賽開打了。」

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大多數球迷已購票 比賽開打前才來

捷運等三班上不去 比賽開打球迷還卡場外

「結果捷運等了三班都上不去，才遲到的！」經現場觀察，現場工作人員快速讓球迷通關安檢進場後，第2局開始前，多數球迷都已經順利進場。

▲台灣打賽首戰開打後，仍有不少球迷擠在場外等待進場。（圖／記者林子翔攝）

▲第二局後球迷都順利進場，內野形成一片紅海，畫面相當壯觀。（圖／記者林子翔攝）

中職37年台灣大賽今（17）日於台北大巨蛋開打，由中信兄弟交手味全龍，賽前中職會長蔡其昌宣布本場達成4萬人滿場，內野幾乎被密密麻麻龍迷佔滿，但直到比賽首局開打，現場仍看到不少空位，味全龍相隔3年打進台灣大賽，前2戰主場門票持續熱銷，首戰達成4萬人滿場，但因為並未推出台灣大賽限定商品，加上天氣炎熱，大多數已購票球迷，直到下午15點才在場外陸續有排隊人潮，到比賽開打前才是高峰。由於購票採用對號入座，早早確定座位的球迷不必趕出門排隊，賽前2小時造成大巨蛋捷運國父紀念館站一度癱瘓，球迷只能排隊循最近出口逐步前進，造成比賽開打後，仍有不少球迷在場外等待進場的罕見狀況。有等待排隊進場的球迷就透露，一家四口早就買好票，下午15點左右，開始從新北市蘆洲過來，台灣大賽明日也將於17點05分開打，球迷進場時間維持14點，若不想要在比賽前才排隊進場，錯過首局比賽，建議可以在下午14點後就來到大巨蛋周遭，先買好美食、飲料後，再準備從容進場。