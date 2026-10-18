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今天天氣：薔琵最快今成強颱 有侵台機會

▲薔琵颱風有機會在台灣東部海面北轉，也有可能通過台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：各地多雲到晴 高溫飆35度

▲今（18）日高溫有機會飆到35度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：下周三東北季報到 周五外圍環流影響台灣

▲受到颱風外圍環流影響，下周五、下周六東半部、北部雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，中颱薔琵有機會於今（18）日增強為強颱，預估下周四（22日）抵達台灣東部外海，下周五與下周六（23日、24日）最靠近台灣，最快下周三或下周四可能發布海上颱風警報。天氣方面，下周二前各地多雲到晴，高溫可達35度；下周三東北季風增強使北台灣降溫降雨；下周五起受颱風影響，北部與東北部防局部大雨。10月18日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、宜蘭、台東地區及恆春半島偶有零星降雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨；各地早晚稍涼，低溫約23到25度，白天氣溫仍高，感受偏熱，東半部高溫約31度，西半部普遍在32至34度，中南部內陸溫度會再更高，請適時補充水分並請留意防曬，日夜溫差較大，早晚外出請適時調整衣物避免著涼。颱風薔琵目前還是中度颱風，有機會在今（18）日增強為強烈颱風，未來4到5天內路徑都是穩定往西，再往西北西朝台灣東方海面前進，預估下周四（22日）就會抵達台灣東部外海，之後的路徑要看太平洋高壓的強度，有可能會在台灣東方海面北上，若到下周四（22日）高壓持續偏強，薔琵則有可能在下周五（23日）、下周六（24日）持續偏西通過台灣。不管薔琵走哪一條路徑，下周五、六都是最靠近台灣的時候，張承傳指出，薔琵颱風路徑要等到下周一（19日）、下周二（20日）才會比較明朗，如果要發布海上颱風警報，有機會落在下周三（21日）或下周四（22日）。宜蘭、花東、馬祖北部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖竹苗、中部根據環境部空氣品質預報，今（18）日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨至上午擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，金門可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。10月19日明天的天氣，氣象署表示，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。溫度部分，基隆、東半部及澎湖、金門高溫約30到32度，西半部約31到35度，中南部內陸地區溫度會再更高一些，馬祖約27到29度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約22到25度。氣象署指出，下周二（20日）前台灣大部分還是多雲到晴的天氣為主，因為環境吹東風，所以僅迎風面基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島地區會有一些零星降雨，午後南部山區會有零星陣雨。下一波東北季風預計在下周三（21日）、下周四（22日）增強，新竹以北、宜蘭地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，花東、恆春半島零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星陣雨。受到薔琵颱風影響，下周五（23日）、下周六（24日）北部、東北部降雨都會變得更明顯，可能會有局部大雨發生，花東地區、中部地區也會有局部短暫陣雨，南部有機會出現零星降雨。