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主持人藍心湄日前分享吃藍莓蛋糕的照片，讓外界猜測是否在諷刺台北市長蔣萬安，她昨（16）日受訪解釋發照片一事純屬巧合，自己比較關心學生的營養午餐是否縮水的問題，不過期間透露「很喜歡看張雅琴報新聞」，不少網友因此解讀藍心湄的政治立場。昨天出席活動，藍心湄被問及在臉書放上3顆藍莓蛋糕照片引起的討論，她說明發照片的原因，透露是某天在家裡看主播張雅琴播新聞，「因為我很喜歡看張雅琴報新聞」，當時對方擷取網路哏圖，拿著自己名字的字卡說藍心湄也被波及，所以她才去看相關新聞。藍心湄表示，發蛋糕照片純屬巧合，自己更擔心的是兒童午餐與校園食安問題，呼籲大家不要亂帶風向，然而，許多好奇藍心湄政治立場的網友，指出她表明自己愛看年代電視台的張雅琴播新聞，紛紛聯想其支持的黨派和台北市長候選人。網友討論熱烈，「藍心湄那句平常都在看張雅琴的新聞節目，已經是隱約的表明立場」、「滿意外的...以前對他的印象就是外省掛藝人，嗯...這個標籤的刻板印象大概就那樣」、「對啊！懂的就懂，就像蔡康永的Dress code」、「看雅琴的節目很舒壓，家裡長輩很愛看」、「台灣人怎麼可以不愛台灣！」不過也有人表示，不用特別預設對方可能的立場。受訪當天，媒體問及如何看待蔣萬安與沈伯洋的選戰，藍心湄答說：「誰會作秀、誰會做事，我很清楚。」 但她大賣關子，指出每個人心中都有自己的男主角，至於投票日當天會投給誰、會不會去投，藍心湄坦言要看當天天氣好不好，以及媽媽的身體狀況而定，「如果狀況不好就不去投了！」