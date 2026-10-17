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中華職棒37年台灣大賽G1今（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟。兄弟隊長王威晨生涯首度在台灣大賽扛下先發第4棒，並在第2打席敲出團隊此役首安。值得一提的是，王威晨的父親「萬人迷」王光輝曾在1993年10月17日台灣大賽扛兄弟象先發第4棒，同樣有安打表現，兩人也成為中職史上首對在台灣大賽扛先發第4棒且敲安的父子檔。1993年兄弟象首度參與台灣大賽，與統一獅鏖戰6場後，以4勝2敗勝出，完成年度總冠軍2連霸（1992年為金冠軍）。「萬人迷」王光輝當年6戰皆扛先發第4棒，21打數敲出7支安打，打擊率3成33。相隔33年，王威晨也在今年台灣大賽扛下兄弟先發第4棒。今日4局上，王威晨從龍隊先發投手蔣銲手中敲出團隊第1支安打，不過後續隊友擊出雙殺打，兄弟攻勢遭到瓦解。王威晨今日在台灣大賽以先發第4棒身分敲安，與父親王光輝共同寫下中職首對「父子扛先發第4棒且敲安」的紀錄，更難能可貴的是，王光輝與王威晨皆效力黃衫軍，且都在同一日敲出安打。中職過去也曾有父子檔在台灣大賽留下出賽紀錄，如1990年三商虎蔣坤珄與2023年味全龍蔣少宏父子檔。