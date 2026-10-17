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才過一天路徑變了！薔琵颱風「侵台最新2劇本」出爐

物理模式（以ECMWF IFS ENS代表）預估颱風將近台，而AI模式（以Google WN2 r2代表）預估颱風將北轉，目前兩者預測差異很大

▲「天氣即時預報」表示，從兩種模擬路徑預估來看，物理模式（以ECMWF IFS ENS代表）預估颱風將近台，而AI模式（以Google WN2 r2代表）預估颱風將北轉。（圖/天氣即時預報臉書）

可以看到圖中細線（模擬颱風可能經過之處）從海南島到日本都有，物理跨度相當之大

薔琵颱風一定影響光復連假天氣！2路徑仍不排除登陸台灣

下周三、四不排除發布海警，且周五、周六受颱風影響，不論雨勢或是氣溫都會受到影響。