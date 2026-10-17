路徑有所變動！薔琵颱風稍早已經達到中度颱風上限，預估在12小時內就會增強為強烈颱風，然而在前一天薔琵颱風原本路徑預估是北轉的時間點遠近來看影響台灣多少，但現在西行分量增多，已經不排除會登陸台灣。氣象粉專「天氣即時預報」也分享最新路徑預估表示，目前有兩類模式路徑差異非常大，傳統物理模式比較靠近台灣；AI模式則是比較會北轉往日本去，兩者後期預測路徑都非常發散，只能夠繼續觀察。
才過一天路徑變了！薔琵颱風「侵台最新2劇本」出爐
「天氣即時預報」貼文提到，今年第29號颱風「薔琵」已經增強成為中度颱風，很快就會成為強烈颱風，颱風雖然穩定增強，但預測路徑卻「非常不穩定」。
「天氣即時預報」表示，從兩種模擬路徑預估來看，物理模式（以ECMWF IFS ENS代表）預估颱風將近台，而AI模式（以Google WN2 r2代表）預估颱風將北轉，目前兩者預測差異很大，且每一次預報的差異也很大，兩者的相似之處就是「後期預測路徑都非常發散」。路徑很可能也是像昨天到今天一樣說變就變。
「天氣即時預報」解釋，可以看到圖中細線（模擬颱風可能經過之處）從海南島到日本都有，物理跨度相當之大，綜合以上，目前氣象模擬的超級電腦，對於這個颱風「後期」怎麼走，還在傷腦筋中，身為人類的我們，只能等待。
薔琵颱風一定影響光復連假天氣！2路徑仍不排除登陸台灣
中央氣象署則表示，薔琵颱風未來可能會走的兩條路徑，第一個是從台灣東部外海北轉，第二個是路徑偏西不排除登陸台灣，而路徑的關鍵，要看太平洋高壓的強弱來決定。
氣象署提到，不論薔琵颱風會選哪一條路徑走，下周三、四不排除發布海警，且周五、周六受颱風影響，不論雨勢或是氣溫都會受到影響。最新的颱風動態，下周民眾必須密切留意。
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「天氣即時預報」貼文提到，今年第29號颱風「薔琵」已經增強成為中度颱風，很快就會成為強烈颱風，颱風雖然穩定增強，但預測路徑卻「非常不穩定」。
「天氣即時預報」表示，從兩種模擬路徑預估來看，物理模式（以ECMWF IFS ENS代表）預估颱風將近台，而AI模式（以Google WN2 r2代表）預估颱風將北轉，目前兩者預測差異很大，且每一次預報的差異也很大，兩者的相似之處就是「後期預測路徑都非常發散」。路徑很可能也是像昨天到今天一樣說變就變。
薔琵颱風一定影響光復連假天氣！2路徑仍不排除登陸台灣
中央氣象署則表示，薔琵颱風未來可能會走的兩條路徑，第一個是從台灣東部外海北轉，第二個是路徑偏西不排除登陸台灣，而路徑的關鍵，要看太平洋高壓的強弱來決定。
氣象署提到，不論薔琵颱風會選哪一條路徑走，下周三、四不排除發布海警，且周五、周六受颱風影響，不論雨勢或是氣溫都會受到影響。最新的颱風動態，下周民眾必須密切留意。